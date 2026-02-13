Secretul siluetei impecabile a Victoriei Beckham

Victoria Beckham continuă să fie un simbol al eleganței și al siluetei impecabile, iar multă lume se întreabă adesea care este secretul ei. Designerul și fosta membră a trupei Spice Girls a dezvăluit că menținerea siluetei nu ține doar de dietă, ci și de un stil de viață disciplinat și de obiceiuri sănătoase, informează Mirror.

Victoria Beckham a dezvăluit că unul dintre secretele siluetei sale și ale sănătății digestive este un ingredient simplu, dar foarte eficient: oțetul de mere. Stilista nu este singura vedetă care îl include în rutina zilnică, Cheryl Tweedy, Katy Perry și Megan Fox sunt, de asemenea, adepte ale acestui produs natural.

Deși astăzi este promovat ca un „superaliment” pe rețelele sociale, oțetul de mere a fost mult timp un element de bază în bucătării. Popularitatea lui a explodat însă recent, în parte datorită vedetelor care îl folosesc pentru a susține pierderea în greutate și sănătatea intestinală.

Victoria Beckham le-a spus urmăritorilor săi de pe Instagram că își începe fiecare zi cu două linguri de oțet de mere, consumate pe stomacul gol.

„Fii curajoasă! Două linguri la prima oră, pe stomacul gol!”, a scris Victoria Beckham pe social media.

Cheryl Tweedy a confirmat, la rândul ei, că include acest ingredient în planul său de dietă și antrenament, vorbind despre el în emisiunea sa cu Dermot O’Leary la Radio 2.

Oțetul de mere își datorează proprietățile benefice unui proces natural de fermentație, prin care zaharurile din mere se transformă în acid acetic. Cercetările sugerează că acest compus ar putea fi responsabil pentru multe dintre efectele pozitive asociate consumului de oțet de mere.

Versiunile crude și nefiltrate se remarcă prin prezența unui amestec tulbure de enzime, proteine și bacterii benefice. Studii recente analizează potențialul acestui produs de a susține digestia, de a ajuta la menținerea nivelului normal de zahăr din sânge după mese și chiar de a contribui la gestionarea greutății, atunci când este integrat într-o dietă echilibrată.

Nutriționiștii recomandă alegerea unei variante crude și nefiltrate pentru a beneficia pe deplin de proprietățile digestive. Sarah Dumount-Gayle, nutriționist la CNHC, subliniază: „Pentru a obține toate avantajele digestive, este important să consumați oțet de mere crud și nefiltrat”.

În ultimii ani, produsele care combină oțetul de mere crud cu alte ingrediente sănătoase câștigă popularitate. Un exemplu este gama Manuka Doctor, care adaugă miere Manuka 300 MGO în oțetul de mere crud și nefiltrat.

Combinarea anumitor ingrediente cu oțetul de mere nu doar că reduce aciditatea și gustul acrișor, făcându-l mai ușor de consumat diluat în apă, dar menține și proprietățile sale naturale, recunoscute pentru efectele benefice asupra sănătății.

Pe piață există mai multe variante: de la oțetul clasic de mere amestecat cu miere deManuka, la versiuni cu infuzie de ghimbir sau combinații cu turmeric și piper lung. Pentru cei interesați de susținerea metabolismului, există și un produs denumit „Metabolizator de grăsimi”, îmbogățit cu colină și vitaminele B5 și B12.

În plus, consumatorii pot opta pentru oțet crud și organic, obținut din mere cultivate în Hampshire, sau pentru o alternativă 100% organică fără miere. Printre alternativele disponibile se numără și oțetul de mere Holland & Barrett, sub formă de jeleuri cu aromă de măr, 250 mg fiecare.