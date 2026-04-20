Pui cu mere la cuptor, o rețetă extrem de gustoasă

Puiul la cuptor cu mere poate fi preparatul vedetă al unei mese festive. Mai ales că are și o garnitură dulce acrișoară, puțin caramelizată care vine să completeze carnea fragedă.

Pentru această rețetă veți avea nevoie de un pui întreg. Asta pentru că de regulă, se va umple în interior cu diferite ingrediente din lista de mai jos. Așadar pentru această rețetă veți avea nevoie de un pui întreg, 3-4 mere, nu contează soiul, dar le alegeți după gust.

Dacă le doriți mai dulci sau mai acre. Mai aveți nevoie de unt, usturoi, cimbru, sare, piper. Puteți să mai adăugați pe lângă acestea: cartofi, ceapă și morcovi ca să aveți o garnitură completă.

Puiul se spală bine, apoi îl lăsați puțin la uscat. Timp în care puteți pregăti un baiț format din unt sau ulei, condimente: sare, piper, cimbru, boia dulce. Apoi veți curăța merele și le tăiați bucăți mai mari, cât să încapă în interiorul puiului.

Puneți alături de mere și bucățele de usturoi pe care le-ați tăiat în prealabil. Ungeți puiul cu baițul realizat mai devreme și pe interior și pe exterior. Mai apoi adăugați în interior merele, usturoiul, dar și ierburile aromatice. Pregătiți tava în care îl coaceți. Ori folosiți hârtie de copt ori ungeți tava cu untură.

Puneți apoi puiul în tavă și îl dați la cuptor, adăugând apă în tavă. Pentru un plus de savoare puteți pune în tavă și vin sau puțin suc de mere, după preferință. Timpul de coacere este de aproximativ 90 de minute. Drept urmare după prima oră puteți adăuga celelalte legume pregătite, mai exact cartofii, morcovii, dar și ceapa.

Pe măsură ce puiul începe să se coacă după primele 45 de minute, veți deschide ușa cuptorului pentru a mai stropi puiul din când în când cu sosul din tigaie. După ce îl scoateți din cuptor lăsați puiul să ”se odihnească” 20 de minute pentru ca sosul din mere să pătrundă în carne. Poftă bună!