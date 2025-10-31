David Beckham, cu inima frântă. Gestul neașteptat al fiicei sale, Harper, a venit ca un trăsnet

David Beckham a trăit recent un moment care i-a frânt inima. Deși fostul star al fotbalului britanic este obișnuit cu atenția publică și cu momente intense pe teren, nimic nu l-a pregătit pentru gestul neașteptat al fiicei sale, Harper, potrivit celor relatate de Tom Sunderland, redactor sportiv la Mirror.

Fostul căpitan al naționalei Angliei este cunoscut pentru relația strânsă pe care o are cu fiica sa, cea mai mică dintre copiii familiei Beckham. De-a lungul anilor, cei doi au fost surprinși adesea împreună, iar Beckham nu a ezitat niciodată să arate cât de mândru este de Harper.

Chiar dacă gestul fetei marchează o nouă etapă în viața ei, David Beckham recunoaște că îi este greu să accepte cât de repede trece timpul. „Va fi mereu fetița mea, indiferent câți ani va avea”, a spus el cu un zâmbet melancolic.

Totul s-a întâmplat într-o dimineață obișnuită, când fiica lui cea mică, Harper, i-a cerut să o lase „puțin mai departe” de poarta școlii. Fostul fotbalist a înțeles atunci că, pentru fiica sa, prezența unei legende a fotbalului în fața colegilor nu era chiar motiv de mândrie, ci mai degrabă un moment de jenă.

Dezvăluirea a fost făcută de soția sa, Victoria Beckham, la podcastul Armchair Expert. Ironia situației a fost cu atât mai mare cu cât, în trecut, David obișnuia să glumească pe seama soției sale pentru faptul că era dusă la școală de tatăl ei, Tony, într-un Rolls-Royce.

„Aveam Rolls-Royce-ul, dar tata mai avea și o dubă pentru afacerea lui cu electrocasnice”, a povestit Victoria. „Eu și sora mea îl rugam mereu să ne ducă cu duba, nu cu Rolls-ul. Era mai puțin ostentativ.”

Fosta membră a trupei Spice Girls a mărturisit că, pe atunci, prefera discreția în locul luxului. „Cei mai mulți copii veneau cu dubele părinților, așa că ne simțeam mai normale. Acum, sincer, aș fi mândră să cobor din Rolls-Royce chiar la poarta școlii”, a glumit ea.

Povestea arată că, indiferent cât de celebri sau influenți ar fi părinții, în ochii copiilor ei pot rămâne pur și simplu părinți, uneori amuzanți, alteori stânjenitori, dar mereu iubiți.

Harper, fiica celor Beckham, avea doar 11 ani când a decis ca tatăl ei să nu o mai ducă până la poarta școlii. Episodul a avut un impact emoțional asupra tatălui ei, David Beckham, care a recunoscut cu greu realitatea că fiica lui crește.

„Când o ducea pe Harper la școală, David avea o discuție cu ea”, a povestit Victoria Beckham. „Harper i-a spus ceva de genul: Tati, poți să mă lași puțin mai departe de școală?”.

Victoria a explicat că fostul fotbalist era distrus: „Era ca și cum i s-ar fi frânt inima și atunci a spus: „Fiica noastră cea mică chiar crește. Dacă nici faptul că tatăl tău este David Beckham nu contează, atunci ce șanse mai au ceilalți copii?”.

Chiar și pentru cineva obișnuit să fie în centrul atenției, ca fostul star al Real Madrid și LA Galaxy, rolul de tată aduce provocări neașteptate. În familie, David Beckham a descoperit că paternitatea poate fi uneori mai exigentă și mai dură decât orice meci sau antrenor de pe teren.

Familia Beckham are trei băieți: Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, Romeo, 23 de ani, și Cruz, 20 de ani, însă fiica lor de 14 ani rămâne mereu centrul atenției tatălui.

„A avea o fiică e o experiență complet diferită, te transformă”, a mărturisit David Beckham despre relația sa cu Harper. „În fața ei nu am niciun fel de autoritate”.

David recunoaște că, deși îi iubește pe toți copiii în mod egal, are o abordare diferită cu băieții față de fiica sa. „Sunt mult mai strict cu băieții. Harper, însă, e cu totul altă poveste. Cred că i-am spus „nu” o singură dată; buza a început să-i tremure și am zis imediat: Niciodată nu voi mai face asta”.

El descrie fiica sa ca pe o combinație perfectă între mama și tata: „E o adevărată prințesă ca Victoria, dar are și ceva și de la mine, ceea ce ador. Este, fără îndoială, e cea mai minunată”, a concluzionat Beckham.