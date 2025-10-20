David și Victoria Beckham, reclamați de vecini după ce au văzut documentarul pe Netflix

David și Victoria Beckham au intrat în vizorul vecinilor din Cotswolds după ce au amenajat o plajă privată pe terenul reședinței lor. Detaliul a ieșit la iveală în urma apariției unei secvențe din documentarul Netflix dedicat Victoriei Beckham, unde plaja poate fi observată în fundal. Inițiativa cuplului nu a fost bine primită de localnici, care și-au exprimat nemulțumirea față de modificările aduse peisajului natural, informează Stephen Moyes, redactor la publicația britanică The Sun.

Mai exact, Victoria și David Beckham se confruntă cu o anchetă din partea autorităților de urbanism, după ce vecinii au observat la televizor că au transformat malul lacului din grădina reședinței lor într-o veritabilă plajă.

Deși celebrul cuplu a obținut aprobare pentru construirea lacului pe domeniul lor estimat la 2 milioane de lire sterline, autoritățile verifică acum dacă extinderea cu aproximativ 90 de metri pătrați de nisip a fost inclusă în planurile aprobate. Situația a stârnit nemulțumiri în comunitatea locală și a atras atenția presei.

Domeniul de 43 de acri din Cotswolds, situat în apropiere de Chipping Norton, este cunoscut pentru discreția sa și pentru faptul că rareori este expus ochilor publicului.

Totuși, în noul documentar de pe Netflix, Victoria Beckham, plaja a apărut în fundal în timp ce fostul căpitan al naționalei Angliei, David Beckham, în vârstă de 50 de ani, și soția sa, designerul Victoria Beckham, de 51 de ani, purtau o discuție relaxată, mai relatează sursa menționată.

Locuitorii din zonă și-au exprimat îngrijorarea față de o situație considerată neobișnuită pentru specificul local. Vecinii consideră că ceea ce se întâmplă „este complet neobișnuit” pentru această comunitate și manifestă o opoziție clară față de nerespectarea actualelor reguli, a declarat o sursă locală.

În replică, reprezentanții Consiliului districtual West Oxfordshire au transmis că au fost sesizați cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor de urbanism și că situația urmează să fie analizată:

„Am primit o plângere legată de o posibilă nerespectare a normelor de planificare, iar cazul este în curs de investigare”, a confirmat Consiliul districtual West Oxfordshire.

În 2021, soții Beckham au început amenajarea unui lac pe domeniul lor din Cotswolds, fiind informați că acesta trebuie să fie înconjurat de vegetație specifică zonei, flori sălbatice și arbori nativi, pentru a păstra un aspect natural și discret, integrat armonios într-un peisaj cu aspect de parc, care să creeze o legătură firească între lac și locuință.

Potrivit unei surse apropiate familiei, cei doi ar fi respectat întocmai condițiile impuse și nu au primit până acum niciun răspuns oficial din partea autorităților locale privind eventuale nereguli.

Și totuși, în imagini apare o plajă amenajată între un dig din lemn și un cort de tip safari, furnizat de o firmă deținută de prietenul lor apropiat, regizorul Guy Ritchie.

Ritchie s-a confruntat, la rândul său, cu o situație similară, fiind obligat să îndepărteze construcțiile din jurul lacului de pe domeniul său Ashcombe House, în Wiltshire, după ce acestea au apărut într-un trailer al serialului „The Gentlemen”, difuzat pe Netflix.