Kate Middleton, sprijin din umbră pentru Victoria Beckham, chiar în ziua lansării documentarului de pe Netflix

Într-o apariție publică discretă, dar atent calculată, Prințesa Kate a ales să poarte din nou un costum creat de Victoria Beckham, chiar în ziua în care documentarul dedicat fostei Spice Girl a avut premiera pe Netflix, informează Alicia Liberty, reporter special atât pentru Daily Express, cât și pentru Express.co.uk.

Ținuta, un costum verde măsliniu în valoare de 1.340 de lire sterline, semnat de celebra creatoare de modă britanică, a fost interpretată de mulți ca un semnal de susținere din partea familiei regale.

Gestul Prințesei Kate, cunoscută pentru alegerile sale vestimentare cu semnificație, pare să fi fost un semn subtil, lansat în tandem cu debutul internațional al producției Netflix dedicate vieții și carierei Victoriei Beckham.

Deși nu a existat o declarație oficială care să confirme intenția din spatele alegerii vestimentare, sincronizarea perfectă cu lansarea documentarului sugerează o formă de solidaritate elegantă și tăcută între două dintre cele mai influente figuri ale Marii Britanii.

În timpul unei vizite la organizația caritabilă Home-Start Oxford, menită să ofere sprijin părinților care se confruntă cu dificultăți familiale, Prințesa de Wales a atras atenția nu doar prin implicarea sa, ci și prin alegerea vestimentară. Îmbrăcată într-un costum elegant și sobru, aceasta a stârnit reacții entuziaste în rândul admiratorilor monarhiei.

Mulți consideră că outfitul purtat, semnat de Victoria Beckham, nu este deloc întâmplător. Fanii interpretează apariția drept un gest de solidaritate și respect față de creatoarea britanică, aflată la rândul ei într-un moment de intensă vizibilitate publică.

Prințesa Kate a stârnit admirația publicului după o apariția în costumul semnat Victoria Beckham. Internauții au remarcat imediat alegerea vestimentară, interpretând-o drept un gest de susținere față de Victoria.

„Ador că a ales costumul Victoria Beckham! Este un moment în care merită să-ți scoți pălăria în fața lui Lady Beckham”, a scris un admirator.

„Catherine... regina mesajelor transmise prin ținute!”, a comentat un admirator, în timp ce altcineva a scris: „Mi se pare grozav că a purtat costumul Victoria Beckham în ziua lansării documentarului. Clar o formă de sprijin discret”.

Ținuta compusă dintr-un sacou structurat și pantaloni largi, cu o croială impecabilă, reflectă perfect stilul sofisticat și minimalist promovat de Victoria Beckham, sugerând o conexiune rafinată între cele două figuri publice.

Reamintim că familia Beckham s-a reunit pe 8 octombrie la cinematograful „Curzon Mayfair” din Londra, cu ocazia lansării oficiale a documentarului dedicat Victoriei Beckham, difuzat pe Netflix. Evenimentul a fost marcat de eleganță, emoție și prezența multor apropiați, însă un detaliu nu a trecut neobservat: lipsa fiului cel mare, Brooklyn Beckham.

Fosta membră a trupei Spice Girls a fost susținută de soțul său, David Beckham, și de copiii lor Romeo, Cruz și Harper, alături de iubita lui Cruz, Jackie Apostel. Victoria a atras toate privirile într-o ținută albă rafinată, completată de un sacou purtat lejer pe umeri, în timp ce David a optat pentru un costum clasic.

Printre invitații de marcă s-au numărat membri ai familiei extinse Beckham, inclusiv Sandra, Joanne și Hilary Beckham, dar și prieteni apropiați precum Eva Longoria, Emma Bunton, Mel C, Geri Horner și soția lui Gordon Ramsay, Tana, însoțită de fiica lor Matilda. Toți au fost prezenți pentru a-i arăta sprijinul Victoriei în acest moment important al carierei sale.

Absența lui Brooklyn și a soției sale, Nicola Peltz, a stârnit speculații, mai ales că surse apropiate susțin că tensiunile din familie ar fi reapărut cu doar câteva ore înainte de eveniment. Cu toate acestea, familia a afișat o imagine unită, zâmbind în fața camerelor și susținând-o pe Victoria într-o seară cu totul specială pentru ea.