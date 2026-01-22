Acordul prenupțial între Brooklyn și Nicola l-ar putea lăsa pe fiul familiei Beckham fără nimic

Brooklyn, fiul celebrilor David și Victoria Beckham, se află în centrul unei tensiuni familiale legate de acordul său prenupțial. Documentul ar putea să îi limiteze semnificativ accesul la anumite bunuri, stârnind îngrijorarea părinților săi, care se tem că fiul lor ar putea rămâne fără avere, informează thesun.co.uk.

Surse apropiate familiei Beckhamdezvăluie că David și Victoria sunt preocupați de implicațiile unui acord prenupțial semnat de fiul lor, Brooklyn. Potrivit acestora, cei doi părinți se tem că tânărul ar putea rămâne fără nimic dacă relația cu soția sa, Nicola Peltz, s-ar încheia, din cauza clauzelor stricte ale contractului.

Tensiunile au fost amplificate de schimbarea recentă a fotografiei de profil de pe Instagram a lui Brooklyn, care postat o imagine cu tatuajul ce îl reprezintă pe ochii soției sale. Această decizie a alimentat îngrijorările părinților, sugerând că fiul lor continuă să fie influențat de soția sa, în ciuda divergențelor familiale.

Conform informațiilor publicate de The Sun, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a semnat înainte de nunta din 2022 un contract prenupțial strict, care îi limitează complet accesul la averea familiei în cazul unei despărțiri.

Mutarea lui Brooklyn are o miză uriașă, având în vedere că tatăl său, Nelson, în vârstă de 83 de ani, investitor și om de afaceri, deține o avere estimată la 1,2 miliarde de lire sterline. Conform acordului recent, Brooklyn va păstra doar jumătate din câștigurile generate de propria sa marcă.

În ciuda controverselor și a criticilor care au înconjurat cuplul, apropiații săi subliniază că relația lor este mai solidă ca niciodată. Totuși, părinții lui Brooklyn devin tot mai îngrijorați că fiul lor ar putea rămâne izolat după ce s-a îndepărtat de numeroși apropiați.

O sursă apropiată cuplului David și Victoria a comentat: „Există temerea că a fost complet acaparat de familia Peltz și s-a îndepărtat de toți ceilalți.” Ea a adăugat că, în eventualitatea unei despărțiri, Brooklyn ar putea rămâne fără sprijin și cu resurse limitate:

„Este ca și cum ar fi ținut captiv, pentru că asta simt cei din familia sa. Viitorul lui depinde acum aproape în întregime de familia Peltz”, a explicat sursa.

Se mai spune că, după ce Brooklyn le-a trimis părinților o scrisoare prin care le cerea să nu-i contacteze direct, ci doar prin avocat, David și Victoria au răspuns cu o scrisoare adresată exclusiv lui, din dorința de a evita influența socrilor.

„Au simțit că aceasta era singura modalitate de a-i transmite un mesaj, fără ca familia Peltz să intervină. Totul a venit dintr-un sentiment de iubire și îngrijorare”, a mai declarat sursa.

Brooklyn Beckham a stârnit îngrijorare în rândul familiei sale după ce a actualizat pagina sa de Instagram cu o fotografie recentă, în care apare un tatuaj al soției sale, Nicola, pe ceafă. Imaginea, considerată de apropiați drept un gest exagerat de devotament, a fost percepută ca un motiv suplimentar de alarmă.

Tatuajul surprinde ochii Nicolei deasupra unei scrisori pe care aceasta i-a scris-o înainte de nuntă, în care îi mărturisea: „Bărbatul meu pentru totdeauna... Să știi că putem depăși orice împreună dacă respiri adânc și ai încredere. Te iubesc dincolo de orice. Te voi iubi mereu, viitoarea ta soție.”

Un prieten apropiat al familiei a comentat: „Este atât de exagerat și extrem să-și arate dedicarea în acest fel, încât este aproape alarmant. De ce simte nevoia să facă asta într-o relație de iubire?”

Situația a fost amplificată de o postare lungă pe Instagram în care Brooklyn a acuzat părinții că încearcă să-i controleze viața și că au intervenit în căsnicia sa. În mesaj, el a afirmat că mama sa a dansat „inadecvat” la nunta lor din Florida, perturbând primul dans al cuplului. „Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în toată viața mea”, a scris Brooklyn.

Victoria Beckham a fost profund afectată de declarațiile fiului său. „A plâns la telefon cu prietenii, este complet devastată”, a spus o apropiată.

Deși pe hârtie cei doi ar părea să se înțeleagă perfect, relația dintre familiile lor a fost întotdeauna tensionată. „Nu s-au conectat niciodată cu adevărat, iar familia Beckham nu a simțit o legătură reală cu părinții Nicolei, Nelson și Claudia”, a explicat o sursă.

Tensiunea a fost evidentă chiar și la nuntă, unde prezența lor a fost eclipsată de influența familiei Peltz. „Fiind una dintre cele mai cunoscute familii din Marea Britanie, a fost ciudat să fii pe locul doi în fața unui miliardar”, a adăugat sursa.

Din cauza restricțiilor impuse de carantină, cele două familii s-au întâlnit abia după logodna dintre Brooklyn și Nicola, în 2020. Primele tensiuni au apărut când părinții Nicolei s-au simțit deranjați de faptul că Victoria și David Beckham au trimis echipa lor de securitate să inspecteze proprietatea de 76 de milioane de lire sterline din Florida, un obicei considerat standard pentru familia Beckham.

Divergențele au continuat în privința organizării nunții. Mama lui Nicola a insistat ca evenimentul să fie unul singur, sub coordonarea sa, în timp ce familia Beckham spera să se desfășoare ceremonii atât în SUA, cât și în Marea Britanie. La nunta propriu-zisă, tensiunile au fost accentuate de discursul lui Marc Anthony, care a lăudat căsnicia lui David și Victoria, fără a menționa însă familia Peltz, căsătoriți de peste 40 de ani.

O altă sursă de neînteșegeri pare să fi fost sentimentul lui Brooklyn că a fost „controlat” de părinți în perioada adolescenței sale tumultoase. Într-o declarație recentă, el a respins sugestiile că ar fi influențat de soția sa: „Povestea conform căreia soția mea mă controlează este complet inversă. Am fost controlat de părinții mei cea mai mare parte a vieții mele.” În pofida acestor acuzații, familia Beckham susține că intenția lor a fost întotdeauna să aibă grijă de el.