Internauții îi cer dovezi lui Brooklyn Beckham: Trebuie să vedem videoclipul cu dansul nunții

Fanii familiei Beckham sunt în continuare curioși după recentele declarații ale lui Brooklyn Beckham. Aceștia îi cer fiului celebrilor David și Victoria Beckham să facă publice imagini care să arate momentul în care mama sa i-ar fi „deturnat” dansul de la nuntă, informează Metro.

După luni întregi de tensiuni în familia Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a ieșit în public cu o declarație surprinzătoare. Brooklyn Beckham, în vârstă de 26 de ani, a folosit rețelele de socializare pentru a-și exprima nemulțumirile legate de părinții săi, acuzându-i de „mituire” și „control excesiv” asupra sa.

În mesajul postat pe Instagram, Brooklyn a luat apărarea soției sale, actrița Nicola Peltz, 31 de ani, căsătorită cu el în 2022, spunând că Peltz a fost „constant tratată cu lipsă de respect” de către membrii familiei sale.

Printre acuzațiile sale s-a numărat și un moment legat de mama sa. Brooklyn a relatat că Victoria ar fi intervenit în timpul primului dans cu soția sa, programat să fie un moment romantic.

„Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte, cu un cântec de dragoste. În fața a 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, iar în loc să dansez alături de soția mea, mama m-a așteptat să dansez cu ea”, a scris fiul Beckham.

O situație delicată a ieșit la iveală după ce Brooklyn a acuzat că a fost pus într-o ipostază foarte jenantă. „A dansat cu mine într-un mod nepotrivit, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai umilit sau mai inconfortabil în viața mea”.

Imediat după ce acuzațiile au devenit publice, fanii și internauții s-au grăbit să reacționeze pe rețelele sociale, cerând insistent să fie făcute publice imagini cu acel moment descris de Brooklyn.

„Vă rog, cineva să posteze înregistrarea dansului de la nunta lui Brooklyn Beckham, Doamne ferește!”, a scris Melchy pe X. „Trebuie să văd cum a dansat Victoria Beckham la nunta lui Brooklyn. Vă rog, cineva să-mi trimită un video, că nu-mi vine să cred!”, a adăugat altcineva.

Alți utilizatori au continuat seria cererilor cu umor și uimire: „Sunt convinsă că nunta lui Brooklyn a fost filmată mai atent decât securitatea aeroportului... trebuie să vedem imaginile acestui dans!”, a comentat Maia, iar Skilover a concluzionat: „Suntem foarte implicați acum... vrem să vedem videoclipul dansului ca să ne facem o părere”.

Înainte de nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz, au circulat zvonuri potrivit cărora mireasa ar fi refuzat să poarte o rochie creată de soacra sa, stârnind speculații despre tensiuni în familie.

Brooklyn a explicat însă că motivul schimbării rochiei a fost faptul că mama sa „a anulat confecționarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși era entuziasmată să poarte creația ei, obligând-o să găsească rapid o alternativă”. Drept urmare, Nicola a ales o rochie Valentino, care, potrivit stilistului ei Leslie Fremar, a necesitat un an de muncă pentru a fi realizată.

Deși inițial a negat orice conflict și a explicat că atelierul Victoriei Beckham nu a avut timp să confecționeze rochia, Nicola a recunoscut pentru The Sunday Times că „nicio familie nu este perfectă” și a subliniat că și-a dorit foarte mult să poarte creația viitoarei soacre.

Nicola a detaliat situația: „Victoria ar fi fost de acord să creeze rochia, dar după câteva zile a anulat planurile. Am luat legătura pentru a începe designul, apoi am pierdut contactul. Victoria a sunat-o pe mama mea și i-a spus că atelierul ei nu poate realiza rochia”, a declarat ea.