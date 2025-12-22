Nora familiei Beckham, Nicola, intervine public în scandalul cu socrii

Nicola Peltz, soția lui Brooklyn Beckham, a ales să vorbească public printr-o postare cu tentă personală, în care a făcut referire la „familie”, pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile. Relațiile dintre familia Peltz-Beckham și familia Beckham par să fi ajuns într-un punct critic, conflictul ajungând și în mediul online, informează Mirror.

Victoria și David Beckham, alături de fiii lor Romeo și Cruz, dar și de mezina Harper, ar fi fost blocați pe Instagram, un gest care alimentează speculațiile privind o ruptură serioasă între cele două familii.

În acest context, Nicola Peltz, soția lui Brooklyn Beckham, a ales să rupă tăcerea printr-un mesaj cu tentă personală despre „familie”, publicat într-un moment în care relațiile dintre ea, soțul ei și familia Beckham par mai tensionate ca niciodată.

Postarea vine pe fondul unui conflict tot mai vizibil între familia Peltz-Beckham și părinții lui Brooklyn, Victoria și David Beckham, dar și frații acestuia, Romeo și Cruz.

Nicola a făcut referire la ideea de „familie” pentru prima dată de la izbucnirea acestui scandal, alimentând și mai mult interesul publicului pentru ruptura din interiorul uneia dintre cele mai cunoscute familii din showbiz. Deși nu a intrat în detalii, mesajul ei a fost interpretat ca un răspuns indirect la tensiunile apărute în relația cu socrii săi.

Surse apropiate familiei susțin că legătura deja fragilă dintre Brooklyn și părinții săi s-ar fi deteriorat rapid în ultimele zile. Fratele mai mic, Cruz, a fost cel care a adus conflictul în atenția publicului, sugerând că Brooklyn ar fi ales să se distanțeze intenționat de întreaga familie, fără a face excepții, nici măcar pentru sora sa mai mică.

Pentru prima oară, un membru al familiei Beckham a abordat public efectele acestui conflict. Tensiunile s-au accentuat pe parcursul acestui an, în condițiile în care Brooklyn a lipsit de la aniversarea tatălui său, organizată în luna mai, și nu a reacționat nici la momentul în care acesta a primit titlul de cavaler, spre finalul anului.

Situația a devenit și mai delicată după ce Brooklyn i-a transmis soției sale, Nicola, mesajul „Te voi alege mereu pe tine”, la scurt timp după absențele sale de la evenimentele importante ale familiei.

În weekend, după ce Brooklyn a renunțat să mai urmărească membri ai familiei pe rețelele sociale, Nicola Peltz a revenit pe Instagram cu o postare interpretată de mulți ca o aluzie directă la relațiile tensionate din interiorul „familiilor”. Aceasta a publicat o fotografie în care apare tatăl ei, miliardarul Nelson Peltz, zâmbind în spatele a patru lumânări colorate, însoțită de mesajul: „Hanuka fericită din partea familiei noastre pentru a voastră”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Familia Nicolei l-a invitat pe Brooklyn să petreacă alături de ei Festivalul Evreiesc al Luminilor. În același timp, fanii au remarcat că membrii familiei Beckham nu au reacționat la mesajul postat de Nicola, cel mai probabil pentru că aceasta ar fi urmat gestul soțului ei și i-ar fi blocat pe rețelele de socializare.

Familia Beckham traversează un nou moment tensionat, pe fondul conflictului prelungit cu fiul lor cel mare și cu soția acestuia, Nicola, în vârstă de 30 de ani. Potrivit informațiilor apărute, cuplul stabilit în Los Angeles nu ar fi deschis ideii unei reuniuni de Crăciun și își dorește ca rudele din Marea Britanie să facă un pas înapoi, în speranța că distanța va aduce liniște tuturor în perioada sărbătorilor.

O persoană apropiată familiei Peltz-Beckham a declarat că, în spiritul sărbătorilor, „ar fi de preferat ca familia Beckham să se retragă temporar și să le ofere spațiul de care au nevoie”. Brooklyn și Nicola nu au făcut declarații publice, alegând să evite comentariile și să se concentreze exclusiv pe menținerea păcii.

Aceeași sursă susține că orice tentativă de contact sau comentariu public nu face decât să amplifice tensiunile. Cuplul ar fi cerut explicit să fie lăsat în pace, fiind deranjat de speculațiile constante. Strategia lor ar fi să nu răspundă deloc și să își continue viața departe de controverse, considerând că aceasta este cea mai echilibrată soluție în acest moment.

Achiziția recentă a unei locuințe în Los Angeles de către Brooklyn a alimentat speculații potrivit cărora acesta ar încerca să se desprindă de părinții săi și de viața lor din Londra și Cotswolds. Mutarea definitivă în metropola americană a fost interpretată de unii drept un pas spre independență față de familia sa celebră.

Cu toate acestea, o sursă apropiată situației contrazice ferm aceste interpretări. În declarațiile făcute pentru Daily Mail, aceasta a subliniat că noua casă nu are nicio legătură cu relațiile de familie, amintind că David și Victoria Beckham dețin, la rândul lor, proprietăți în Statele Unite.

Potrivit aceleiași surse, decizia este una cât se poate de practică: atât Brooklyn, cât și Nicola își dezvoltă carierele în Los Angeles. Mai mult, Brooklyn are o legătură veche cu orașul, unde a locuit în copilărie pe perioada în care tatăl său evolua la LA Galaxy. A urmat cursuri școlare în Los Angeles timp de câțiva ani, și-a construit un cerc de prieteni și un stil de viață, motiv pentru care orașul a reprezentat mereu, pentru el, cu adevărat „acasă”.