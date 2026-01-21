David Beckham, despre atacul lui Brooklyn asupra familiei: Copiii mei au făcut greșeli pe social media

La doar o zi după ce Brooklyn Beckham a postat o serie de mesaje controversate pe Instagram, tatăl său, David Beckham, a fost prezent în direct la CNBC, la emisiunea „Squawk Box”. Fostul fotbalist a vorbit despre provocările social media, greșelile adolescenților și modul în care părinții pot ghida copiii în astfel de situații, informează Fox News.

Pentru mulți, declarațiile lui David Beckham au avut un mesaj clar: un răspuns subtil, dar ferm, la acțiunile fiului său. Beckham a subliniat importanța responsabilității online și a învățării din greșeli, evidențiind cât de complicat poate fi echilibrul între libertatea personală și repercusiunile publice, mai ales pentru cei care cresc sub lumina reflectoarelor.

„Copiii mei au făcut și greșeli pe social media. Dar copiii au voie să greșească. Așa învață. Asta încerc să-i învăț. Uneori trebuie să îi lași să facă acele greșeli”, a declarat David Beckham.

Fără să-l numească direct pe Brooklyn, David Beckham a abordat aspectele negative ale rețelelor sociale. Fostul fotbalist a vorbit despre „partea periculoasă” a acestora, despre cât de ușor pot fi transformate în arme și despre presiunea enormă la care sunt supuși copiii care cresc sub lumina reflectoarelor.

Întrebat despre tineri și utilizarea platformelor digitale, Beckham a făcut referire la experiența sa de ambasador al UNICEF și la modul în care își crește proprii copii. El a subliniat importanța ghidării adolescenților, explicând că libertatea în mediul online trebuie însoțită de responsabilitate și învățare din greșeli.

„Am putut să-mi folosesc platforma și numărul de urmăritori pentru UNICEF, iar acesta a fost cel mai important instrument pentru a-i face pe oameni conștienți de ceea ce se întâmplă în întreaga lume cu copiii.”

David Beckham a evitat să comenteze direct despre fiul său cel mare, chiar și în contextul recentelor controverse online. Cu doar câteva ore înainte de apariția sa la CNBC, fostul fotbalist a participat la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția.

În timp ce zâmbea pentru fotografii, un reporter de la Sky News l-a întrebat dacă are vreo părere despre postările controversate ale lui Brooklyn pe rețelele sociale. Beckham, tată a patru copii, a răspuns doar cu un zâmbet și a plecat, evitând astfel să ofere un comentariu direct.

Fosta asistentă a lui David, Rebecca Loos, care a susținut că a avut o aventură cu fostul fotbalist în timp ce acesta era căsătorit cu Victoria, în urmă cu peste 20 de ani, a intervenit în scandal.

„Mă bucur atât de mult că în sfârșit se apără și vorbește public!!! Mi-a părut atât de rău pentru biata lui soție, știind prea bine cum pot fi”, a scris Rebecca Loos.

După ce un comentator a scris: „O mărturisire fascinantă din partea lui Brooklyn”, Loos i-a răspuns: „Adevărul iese întotdeauna la iveală”.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes Australia”, fosta asistentă a fotbalistului a declarat: „A fost un act de curaj să mă ridic împotriva lor. Este cel mai puternic cuplu din media, au cei mai buni avocați și experți în PR. Tot ce am avut eu de partea mea a fost adevărul. Eram prima persoană pe care o vedeau dimineața și ultima pe care o vedeau seara”.

Mai mult, Rebecca Loos a declarat că, pe fondul absenței Victoriei Beckham din oraș, fostul fotbalist i-ar fi propus o întâlnire la hotel, la care ea ar fi acceptat.

„Am căzut în capcană pentru fiecare replică clișeică pe care mi-a spus-o. La doar două săptămâni, eram la petrecerea de ziua lui Ronaldo și el era alături de un model celebru. Atunci am realizat că am fost complet păcălită”, a mărturisit Loos.