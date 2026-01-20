Brooklyn Beckham, acuzații grave la adresa părinților: „Nu vreau să mă împac cu familia mea”

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a publicat pe Instagram un mesaj amplu în care își acuză părinții că i-au controlat viața și imaginea publică și afirmă că nu își dorește nicio împăcare cu aceștia. În declarația sa, tânărul de 26 de ani spune că a decis să vorbească după ani de tăcere, susținând că părinții și echipa lor ar fi continuat să ofere informații presei.

Brooklyn Beckham susține că a încercat să păstreze situația în privat, însă afirmă că a fost împins să reacționeze public din cauza aparițiilor repetate în presă.

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre o parte din minciunile care au fost publicate”, a scris Brooklyn Beckham.

În continuarea mesajului său, Brooklyn afirmă explicit că nu își dorește o împăcare cu familia sa și că, pentru prima dată, își apără poziția public: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat. Pentru prima dată în viața mea, mă apăr”, a transmis acesta.

Brooklyn susține că părinții săi ar fi controlat felul în care familia a fost prezentată în presă și în social media, punând accent pe imagine și relații care nu sunt „autentice”: „Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră. Postările din social media, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost parte din viața în care m-am născut”, a scris Brooklyn.

Brooklyn Beckham și soția sa, actrița Nicola Peltz, se află de mai mult timp în centrul unei rupturi familiale, care i-a determinat să evite evenimente importante, inclusiv aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham. În mesajul său, Brooklyn susține că părinții săi ar fi încercat să îi afecteze relația încă dinainte de nuntă: „Părinții mei au încercat neîncetat să-mi distrugă relația încă de dinainte de nuntă și acest lucru nu s-a oprit”, a afirmat el.

Brooklyn spune că Victoria Beckham ar fi renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă a Nicolei, iar aceasta ar fi fost obligată să caute urgent o alternativă, episod care ar fi contribuit la escaladarea conflictului dintre cele două familii.

Tânărul susține că, în săptămânile dinaintea nunții, ar fi fost presat să semneze documente prin care ar fi cedat drepturile asupra numelui său, lucru care ar fi avut consecințe pentru el și familia lui.

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au încercat în mod repetat să mă preseze și să mă mituiască pentru a semna renunțarea la drepturile asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii”, a scris Brooklyn. El afirmă că refuzul său ar fi schimbat definitiv relația cu familia.

Brooklyn Beckham descrie mai multe episoade tensionate din perioada nunții. Spune că mama sa l-ar fi numit „malefic” pentru că a ales să includă bunicile la masa principală. De asemenea, susține că, în seara dinaintea nunții, membri ai familiei i-ar fi spus că Nicola „nu este din sângele nostru” și „nu este familie”.

Unul dintre momentele centrale din relatarea lui Brooklyn este cel al primului dans. El susține că mama sa ar fi intervenit și ar fi dansat cu el în fața invitaților, în locul dansului planificat cu soția sa.: „Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în viața mea”, a scris el, adăugând că el și Nicola au luat în calcul reînnoirea jurămintelor pentru a crea amintiri care să nu fie asociate cu „anxietate și rușine”.

Brooklyn mai afirmă că Nicola Peltz ar fi fost constant tratată fără respect de către familia sa și acuză faptul că părinții ar fi invitat în mod repetat femei din trecutul său, în mod intenționat. Spune că, deși au călătorit la Londra pentru aniversarea tatălui său, au fost ținuți la distanță.

„Am fost respinși timp de o săptămână, în timp ce stăteam în hotel încercând să petrecem timp cu el”, a scris Brooklyn.

După mesajul publicat de Brooklyn, o sursă apropiată familie a declarat pentru Page Six că afirmațiile făcute de acesta ar reflecta realitatea și că ar fi prea târziu pentru o împăcare între aceștia, cel puțin în momentul de față.

„Oricât de nebunește sau dezechilibrat ar suna, tot ce a spus Brooklyn în declarația sa este adevărat”, a declarat pentru Page Six o sursă familiarizată cu situația. Întrebat dacă există vreo șansă de împăcare, sursa a adăugat: „Este prea târziu… deocamdată. A ajuns la capătul răbdării.”

În cercul familiei ar fi existat speranțe de detensionare, însă sursa citată spune că responsabilitatea ar fi acum la părinți. „Poate nu vor să audă asta, dar fiecare cuvânt din declarația lui Brooklyn a fost adevărat. Au încercat să-i despartă pe Nicola și Brooklyn și au încercat să lanseze povești în presă. Au fost necruțători — iar cu cât continui să insiști, cu atât agravezi situația, iar ei nu înțelegeau asta”.

Un alt apropiat citat în relatare susține că situația ar fi devenit insuportabilă din cauza tensiunilor dintre părți și a faptului că Brooklyn ar fi rămas prins la mijloc. Acesta afirmă că Peltz poate fi „nebunatică” și că își dorește ca lucrurile să fie făcute doar în felul ei, în timp ce Victoria poate fi „groaznică”.

Sursa citată mai susține că David și Victoria ar fi încercat în mod repetat să îi îndepărteze pe Brooklyn și Nicola și că nu și-ar fi cerut scuze, deși ar fi avut ocazii să o facă. În același context, Brooklyn a afirmat în declarația sa că părinții săi „au încercat neîncetat să-mi distrugă relația” cu Peltz.

În aceeași relatare este inclusă și explicația unui apropiat al familiei Beckham, care afirmă că documentul ar fi fost menit să protejeze drepturile copiilor, nu să le limiteze.

„Acordul pe care i s-a cerut lui Brooklyn să-l semneze avea rolul de a-i proteja drepturile, deoarece părinții săi au parteneri comerciali care dețin anumite drepturi asupra numelui Beckham, iar documentul se asigură că drepturile copiilor sunt excluse din acestea”, a spus la acea vreme un apropiat al familiei Beckham.

„Este ceva standard și are scopul de a proteja familia. Brooklyn a ales să nu semneze acordul, dar acest lucru nu face nicio diferență, întrucât, desigur, nimeni nu i-ar fi restricționat vreodată drepturile. Din păcate, până atunci, Brooklyn renunțase la toți propriii săi consilieri și îi asculta doar pe avocații familiei Peltz, care fie nu au înțeles acordul, fie au fost deliberat obstructivi.”