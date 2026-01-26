Mondenii s-au împărțit: unii îl susțin pe Brooklyn, alții pe David și Victoria Beckham

Conflictul dintre Brooklyn Beckham și părinții săi, David și Victoria, a atras atenția lumii mondene, iar vedetele nu au ezitat să aleagă tabăra. Într-o atmosferă plină de tensiune, unii au decis să îl susțină pe fiul cel mare al celebrului cuplu, în timp ce alții și-au manifestat loialitatea față de părinți, informează dailystar.co.uk.

Conflictul din familia Beckham a izbucnit după ce Brooklyn Beckham și-a exprimat frustrările pe rețelele sociale, stârnind imediat valuri de comentarii și speculații. Fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a atras atenția publicului după o postare surprinzătoare în care a făcut acuzații dure la adresa mamei sale, Victoria.

Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a afirmat că fosta Spice Girl ar fi „deturnat” primul dans de la nunta sa extravagantă cu miliardara Nicola Peltz, de 31 de ani, într-un gest pe care l-a descris ca „nepotrivit”.

În plus, Brooklyn a declarat că se simțea „controlat” de familie și că aceasta ar fi încercat să interfereze cu relația sa, alimentând tensiuni între el și soția sa. Până în prezent, Victoria a rămas aproape tăcută, limitându-se la o postare pe rețelele sociale în care sărbătorea ziua de naștere a Emmei Bunton, dar asta nu a împiedicat numeroase vedete să-i ofere sprijin public.

Reacțiile la declarațiile lui Brooklyn au fost împărțite: unii i-au luat apărarea, în timp ce alții l-au criticat pentru că și-a pus familia pe loc secund și a ignorat legăturile de loialitate. Grupul Spice Girls nu a comentat incidentul, dar asta nu a oprit alte prietene apropiate să se implice.

Actrița britanică Katherine Ryan a abordat fără menajamente situația recentă din familia Beckham în podcastul ei „Telling Everybody Everything”, lansat pe 20 ianuarie. Ryan a declarat că se află de partea lui David și a Victoriei Beckham, subliniind că Brooklyn „trebuie să se maturizeze”.

„Ca părinte și ca persoană care a trecut prin perioada tinereții, cred că Brooklyn Beckham ar avea nevoie de puțină maturizare”, a spus Ryan. Actrișa a adăugat că, provenind dintr-o familie celebră, Brooklyn s-a bucurat de numeroase privilegii care nu vin la pachet cu nevoia de a-și recunoaște meritele și eșecurile.

„A beneficiat enorm de pe urma poziției sale și, totuși, nu pare să aibă inteligența emoțională necesară să spună: Unele lucruri au fost dificile, dar altele mi-au oferit o viață frumoasă”, a explicat Ryan.

Vedeta a mai observat că moștenitorii unor familii celebre se pot confrunta cu presiunea de a atinge nivelul de succes al părinților lor și că aventurile „băiatului bogat” ale lui Brooklyn, de la fotografie la gătit și modelling, au fost în mare parte orchestrate de părinți. „Nu văd nicio recunoștință în aceste postări”, a concluzionat Ryan.

Reality starul Bethenny Frankel a comentat pe Instagram asupra faptului că Brooklyn a ales să-și facă publice tensiunile familiale. Ea a spus că, deși fiul Beckham are nevoie să-și exprime punctul de vedere, publicarea detaliilor a amplificat conflictul.

„Acum toată lumea e implicată”, a spus Frankel, adăugând că lipsa experienței cu mass-media poate face ca astfel de declarații să nu aibă rezultatul scontat.

„Și dacă nu ai o grămadă de experiență cu mass-media, nu îți dai seama după ce îți publici articolul că va avea succes, s-ar putea să nu aibă succes. Și de obicei nu există niciun avantaj în a mușca momeala, deși uneori este chiar tentant”.

De asemenea, e mai susține că Brooklyn „își adoră soția” și a adăugat că „această dramă nu este un caz singular”.

Fostul stilist al lui Peltz a luat partea Victoriei și a lui David într-un comentariu usturător pe rețelele de socializare. Mai exact, Justin Anderson, fostul stilist al lui Peltz, a criticat public pe rețelele de socializare comportamentul soției lui Brooklyn:

„Soția lui Brooklyn a fost una dintre cele mai proaste vedete cu care am lucrat vreodată. Este un „măr stricat”.

„Toată lumea știe cât de apropiată este cu adevărat familia Beckham. Cât despre echipa Nicola și Brooklyn...”, a concluzionat Justin Anderson, fostul stilist al lui Nicola Peltz.

Cântăreața Lily Allen pare să fi luat partea lui Brooklyn și a partenerei sale, Nicola, printr-o postare pe Instagram în care a distribuit un desen al unei aspirante la funcția de bucătar, alături de melodia ei „West End Girl”.

Deși nu există confirmarea unei legături personale cu Brooklyn, gestul sugerează simpatia artistei pentru Brooklyn și Nicola, fără a da mai multe detalii.

Ea i-a atribuit meritul artistului media digital Glassface, dar nu este clar dacă creatoarea hit-urilor îl cunoaște personal pe Brooklyn, dar declarația pare să-i confirme susținerea.

John O’Kane, fost coleg al lui David Beckham la Manchester United, a susținut de asemenea fiul cel mare al familiei, publicând pe X comentarii și capturi de ecran ale declarațiilor lui Brooklyn.

O’Kane a menționat că obsesia lui David Beckham pentru control și perfecțiune a influențat cariera sa de fotbalist, dar a subliniat că, indiferent de conflicte, părinții nu ar trebui să-și respingă propriii copii. Pe lângă capturile de ecran ale lui Brooklyn, O'Kane a scris:

„Am locuit cu Beckham câțiva ani... Să spunem doar că îi plăcea să dețină control total și că era obsedat de perfecțiune”

Totuși, a subliniat câteva observații despre dinamica familiei: „Este clar că obsesia lui Beck pentru control l-a format ca fotbalist. Dar, indiferent ce s-a întâmplat cu fiul său, a simțit că trebuie să intervină… Și eu cred că nu-ți trădezi propriii copii, indiferent de situație. Aceasta este doar părerea mea”, a concluzionat fostul coleg al lui David.