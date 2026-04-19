Manchester United a învins Chelsea la Londra, 1-0 în Premier League

Manchester United a obținut o victorie în deplasare pe terenul celor de la Chelsea, scor 1-0, într-un meci disputat în etapa a 33-a a campionatului englez Premier League, potrivit site-ului oficial.

Partida jucată la Londra a început cu un moment nefericit pentru gazde, care l-au pierdut pe Estevao încă din minutul 16, acesta fiind înlocuit din cauza unei accidentări. Chelsea a fost nevoită să își reorganizeze rapid jocul, în timp ce Manchester United a încercat să controleze ritmul partidei.

Golul decisiv a venit chiar înainte de pauză, în minutul 43. Matheus Cunha a finalizat o acțiune rapidă a oaspeților, după o pasă decisivă oferită de Bruno Fernandes, ducând Manchester United în avantaj.

În repriza a doua, Chelsea a încercat să revină în joc, însă a fost afectată de noi probleme medicale, pierzând alți jucători importanți, printre care Zirkzee și Enzo Fernandez. În ciuda presiunii exercitate pe final, londonezii nu au reușit să găsească golul egalizator, iar Manchester United a păstrat avantajul minim până la final.

Victoria îi aduce formației din Manchester 58 de puncte, suficient pentru locul 3 în clasament, în timp ce Chelsea rămâne pe poziția a șasea, cu 48 de puncte.

Echipe de start

  • Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Hato, Cucurella – Enzo Fernandez, Caicedo – Estevao, Palmer, Neto – Delap. Antrenor: Liam Rosenior. Rezerve: Sharman-Lowe, Acheampong, Adarabioyo, Andrey Santos, Chalobah, Essugo, Garnacho, Guiu, Lavia.
  • Manchester United: Lammens – Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Bruno Fernandes, Cunha – Mbeumo. Antrenor: Michael Carrick. Rezerve: Bayindir, Diallo, Fletcher, Lacey, Malacia, Mount, Thwaites, Ugarte, Zirkzee.

Bournemouth a câștigat în deplasare cu Newcastle United

Într-un alt meci al etapei, Bournemouth a câștigat în deplasare cu Newcastle United, scor 2-1, după golurile lui Marcus Tavernier, William Osula și Adrien Truffert. De asemenea, Leeds United a obținut o victorie clară, 3-0 cu Wolverhampton, într-un meci în care au punctat James Justin, Noah Okafor și Dominic Calvert-Lewin din penalty în prelungiri.

