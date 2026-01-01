Lovitură mare la Chelsea la început de an. Londonezii au rămas fără antrenor

Chelsea s-a despărțit de antrenorul Enzo Maresca (45 de ani) în prima zi a anului, pe fondul rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima vreme. Londonezii sunt pe locul al 5-lea după 19 etape cu un total de 30 de minute. Iar în ultima rundă au remizat pe teren propriu cu Bournemouth, scor 2-2.

Rezultatul i-a fost fatal tehnicianului, care nici nu a mai participat la conferința de presă de după această partidă. Oficial, lui Maresca i-a fost rău și nu a mai putut să stea față în față cu jurnaliștii. Dar, conform talkSPORT, antrenorul nu a vrut să mai vorbească în cadru ooficial, pentru că știa că va pleca de la echipă.

„Enzo Maresca rămâne frustrat de anumite aspecte ale proiectului, care-i afectează autonomia de a lua decizii, și de faptul că elementele strategice nu se aliniază mereu cu felul în care vrea să gestioneze echipa”, mai notează sursa citată.

După ce Chelsea a câștigat meciul cu Everton, scor 2-0, și a întrerupt o serie de patru partide fără succese, antrenorul spunea că „ultimele 48 de ore au fost cele mai rele de când sunt la club, deoarece mulți oameni nu ne-au susținut”. Ceea ce arăta tensiunea existentă între conducere și tehnician.

„Cu obiective esențiale încă de îndeplinit în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare îi oferă echipei cele mai mari șanse pentru a resuscita sezonul. Îi dorim lui Enzo mult succes pe viitor”, a fost mesajul pe care l-au transmis, azi, oficialii clubului.

Maresca a preluat-o pe Chelsea în 2024 și a reușit o mare performanță în vara anului trecut, atunci când a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor, după o finală câștigată cu scorul de 3-0 în fața celor de la PSG. Maresca a mai lucrat la Parma și la Leicester.