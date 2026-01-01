Lovitură mare la Chelsea la început de an. Londonezii au rămas fără antrenor
- Nicolae Comănescu
- 1 ianuarie 2026, 16:39
Chelsea s-a despărțit de antrenorul Enzo Maresca (45 de ani) în prima zi a anului, pe fondul rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima vreme. Londonezii sunt pe locul al 5-lea după 19 etape cu un total de 30 de minute. Iar în ultima rundă au remizat pe teren propriu cu Bournemouth, scor 2-2.
Chelsea l-a dat afară pe antrenorul Enzo Maresca din cauza rezultatelor modeste
Rezultatul i-a fost fatal tehnicianului, care nici nu a mai participat la conferința de presă de după această partidă. Oficial, lui Maresca i-a fost rău și nu a mai putut să stea față în față cu jurnaliștii. Dar, conform talkSPORT, antrenorul nu a vrut să mai vorbească în cadru ooficial, pentru că știa că va pleca de la echipă.
„Enzo Maresca rămâne frustrat de anumite aspecte ale proiectului, care-i afectează autonomia de a lua decizii, și de faptul că elementele strategice nu se aliniază mereu cu felul în care vrea să gestioneze echipa”, mai notează sursa citată.
Semnal după victoria cu Everton
După ce Chelsea a câștigat meciul cu Everton, scor 2-0, și a întrerupt o serie de patru partide fără succese, antrenorul spunea că „ultimele 48 de ore au fost cele mai rele de când sunt la club, deoarece mulți oameni nu ne-au susținut”. Ceea ce arăta tensiunea existentă între conducere și tehnician.
„Cu obiective esențiale încă de îndeplinit în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare îi oferă echipei cele mai mari șanse pentru a resuscita sezonul. Îi dorim lui Enzo mult succes pe viitor”, a fost mesajul pe care l-au transmis, azi, oficialii clubului.
A câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor
Maresca a preluat-o pe Chelsea în 2024 și a reușit o mare performanță în vara anului trecut, atunci când a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor, după o finală câștigată cu scorul de 3-0 în fața celor de la PSG. Maresca a mai lucrat la Parma și la Leicester.
