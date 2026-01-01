Alertă emisă de MAE după explozia din Elveția de Revelion, care a ucis zeci de persoane

O deflagrație produsă în timpul petrecerii de Revelion, într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a provocat un bilanț grav, cu morți și răniți, au anunțat autoritățile, citate de presa internațională.

Update ora 14.12: Bilanțul persoanelor decedate a crescut la 40, iar alte 100 ar fi fost rănite în urma incendiului, potrivit Ministerului italian de Externe, care citează datele transmise de poliția elvețiană. Autoritățile au precizat că, din primele evaluări, nu există indicii că ar fi vorba despre un act criminal. Identificarea victimelor este dificilă, deoarece multe au suferit arsuri extrem de grave, notează Le Figaro. Ministerul francez de Externe a confirmat, la rândul său, că doi cetățeni francezi se află printre răniți, iar șeful securității cantonului Valais, Stephane Ganzer, a menționat că printre victime sunt și persoane din alte țări.

Intervenția de urgență a fost una amplă: au fost mobilizate 10 elicoptere și 40 de ambulanțe. Poliția a anunțat anterior că numeroși oameni primesc îngrijiri pentru arsuri, iar majoritatea răniților se află în stare gravă. Mathias Reynard, șeful guvernului cantonal, a declarat că secția de terapie intensivă a spitalului din Valais este ocupată complet, motiv pentru care pacienții sunt transferați către alte unități medicale.

Două tinere care se aflau în club în momentul izbucnirii incendiului au povestit pentru BFMTV că focul ar fi pornit de la tavanul din lemn al discotecii situate în subsol.

„La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar (...). Ținea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute”, au relatat martorele. În interior se aflau, potrivit lor, câteva sute de persoane. „Scara de ieșire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomerație”, au adăugat acestea, spunând că au reușit să scape în ultimul moment și că au văzut numeroși răniți, unii în stare critică, prăbușindu-se la ieșire.

Poliția din Elveția a transmis pentru Sky News că, potrivit datelor inițiale, cel puțin zece persoane au murit, iar alte sute au fost rănite. Deocamdată, instituțiile nu au comunicat oficial cifra finală a victimelor, verificările fiind în curs. Stațiunea se află în zona francofonă a țării, nu departe de Sion.

Publicația Blick, citând forțe de ordine, notează că explozia s-a produs în subsol, iar ulterior focul s-a extins la nivelul parterului. Ziarul scrie că spitalele din vestul Elveției se confruntă cu multe cazuri de arsuri și transmit un mesaj către populație: „Vă rugăm să dați dovadă de solidaritate și să vă abțineți de la activități riscante pe 1 ianuarie.” Apelul are rolul de a evita noi situații critice.

Echipele de salvare continuă operațiunile. „Numeroase” structuri de poliție, pompieri și servicii medicale acționează pentru a acorda ajutor persoanelor afectate.

Perimetrul a fost blocat complet, iar deasupra Crans-Montana a fost impusă interdicție de zbor. Potrivit Blick, în momentul exploziei în interior se aflau peste o sută de oameni. Poliția a precizat, într-un comunicat, că zona rămâne închisă până la finalizarea intervenției.

O conferință de presă este anunțată pentru a oferi clarificări suplimentare. „A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există mai mulţi răniţi şi mai multe victime”, a adăugat el.

În comunicarea către BBC, autoritățile au precizat că incidentul s-a produs la ora 01:30, ora locală (00:30 GMT), în barul Constellation, foarte frecventat de turiști, în plină petrecere de Revelion. Imaginile publicate arată clădirea în flăcări și echipajele de intervenție.

Crans-Montana este o stațiune de schi de lux situată în Alpi, la aproximativ două ore de capitala Berna.

Ministerul Afacerilor Externe a reacţionat după apariţia informaţiilor din presa internaţională privind explozia produsă în staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Prin Ambasada României în Confederaţia Elveţiană, instituţia a cerut autorităţilor locale date oficiale despre cetăţenia, identitatea şi starea persoanelor implicate în incident.

„MAE precizează că procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs și că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară. Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune”, a transmis instituția.