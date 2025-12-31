Turcia intensifică lupta împotriva Statului Islamic. Val de arestări în ultimele ore

În cursul unor operațiuni desfășurate miercuri, 125 de persoane suspectate de afiliere la gruparea jihadistă Stat Islamic (SI) au fost arestate în Turcia. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, transmite AFP.

„Am arestat 125 de suspecţi ai Daesh (acronimul arab al Stat Islamic) în cursul unor operaţiuni simultane realizate în această dimineaţă în 25 de provincii”, a scris ministrul pe contul de X.

Autoritățile au declanșat o serie de raiduri împotriva suspecților, după ce trei polițiști au fost uciși într-o intervenție ce viza o celulă jihadistă la Yalova, în nord-vestul Turciei. Confruntările, care au durat mai multe ore, s-au soldat și cu moartea a șase presupuşi membri ai SI, toți cetățeni turci.

A doua zi, marți, forțele de securitate au anunțat arestarea a 357 de persoane, în timpul unei noi acțiuni îndreptate împotriva Statului Islamic.

Operațiunile s-au intensificat la câteva zile după capturarea unui cetățean turc cu funcție importantă în structura SI, într-un raid desfășurat la frontiera afgano-pakistaneză.

Suspectul, Mehmet Goren, ar fi fost responsabil de organizarea atentatelor sinucigașe în Afganistan, Pakistan, Turcia și Europa.

Joia trecută, procurorul-șef al Istanbulului a dispus arestarea a 137 de membri prezumtivi ai SI, în urma informațiilor potrivit cărora gruparea plănuia atentate în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

Între 2015 și 2017, Statul Islamic a comis mai multe atentate sângeroase, inclusiv pe aeroportul Atatürk din Istanbul și în localitățile Suruç și Diyarbakır, atacuri în urma cărora au fost uciși sute de civili.

Deși gruparea a pierdut, cu ani în urmă controlul asupra tuturor teritoriilor din Siria și Irak, celulele IS au continuat să desfășoare atacuri atât în aceste țări, cât și în afara lor.

Săptămâna trecută, Statele Unite au lansat lovituri aeriene împotriva militanților IS în nord-vestul Nigeriei. În Australia, poliția a anunțat că doi atacatori care au deschis focul la un eveniment de Hanukkah, la Bondi Beach, în Sydney, în această lună, par să fi fost inspirați de ideologia grupării.

Pe 1 ianuarie 2017, în primele ore ale Noului An, luptători ai SI au atacat un club din Istanbul. Atentatul s-a soldat cu 39 de morți, majoritatea cetățeni străini.