Operațiune antiteroristă de amploare în Istanbul: 124 de raiduri și peste 100 de suspecți ISIS arestați

Turcia. Sursa foto: Pixabay
Ofițerii Departamentului de Combatere a Terorismului din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locații și au reținut peste o sută de suspecți membri ai grupării Stat Islamic, suspectați că planificau atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, potrivit agenției AP.

Raiduri antiteroriste în Istanbul înainte de sărbători

Procuratura Generală din Istanbul a anunțat că autoritățile au primit informații potrivit cărora organizația extremistă Stat Islamic a lansat un apel la acțiune îndreptat împotriva non-musulmanilor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Procuratura a emis mandate de reținere pentru 137 de suspecți, dintre care 115 au fost deja arestați. În timpul raidurilor, poliția a confiscat arme de foc, cartușe și documente organizaționale, iar operațiunea antiteroristă este încă în desfășurare.

Turcia continuă operațiunile împotriva Statului Islamic

Anunțul a fost făcut la două zile după ce agenții serviciilor secrete turce au efectuat un raid împotriva grupului la granița dintre Afganistan și Pakistan. Un cetățean turc, suspectat că a deținut o funcție importantă în cadrul aripii IS din regiune, a fost reținut și acuzat de planificarea unor atacuri împotriva civililor.

Serviciile de securitate turce vizează în mod regulat persoanele suspectate de legături cu Statul Islamic. Turcia are o frontieră de 900 de kilometri cu Siria, unde gruparea continuă să opereze în anumite zone, menținând astfel o amenințare regională persistentă.

Siria și SUA intensifică acțiunile împotriva Statului Islamic

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, care are legături strânse cu guvernul turc, a declarat că va colabora cu Statele Unite și Europa pentru a elimina elementele rămase ale grupului Stat Islamic. Oficialul sirian a subliniat că sprijinul internațional este esențial pentru a împiedica regruparea luptătorilor și pentru a consolida securitatea în regiune, în contextul amenințărilor persistente ale organizației teroriste.

Vineri, SUA au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor IS din Siria, ca răspuns la uciderea a doi soldați americani și a unui interpret civil într-o ambuscadă recentă.

