Operațiune antiteroristă de amploare în Istanbul: 124 de raiduri și peste 100 de suspecți ISIS arestați

Ofițerii Departamentului de Combatere a Terorismului din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locații și au reținut peste o sută de suspecți membri ai grupării Stat Islamic, suspectați că planificau atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, potrivit agenției AP.

Procuratura Generală din Istanbul a anunțat că autoritățile au primit informații potrivit cărora organizația extremistă Stat Islamic a lansat un apel la acțiune îndreptat împotriva non-musulmanilor în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Procuratura a emis mandate de reținere pentru 137 de suspecți, dintre care 115 au fost deja arestați. În timpul raidurilor, poliția a confiscat arme de foc, cartușe și documente organizaționale, iar operațiunea antiteroristă este încă în desfășurare.

Anunțul a fost făcut la două zile după ce agenții serviciilor secrete turce au efectuat un raid împotriva grupului la granița dintre Afganistan și Pakistan. Un cetățean turc, suspectat că a deținut o funcție importantă în cadrul aripii IS din regiune, a fost reținut și acuzat de planificarea unor atacuri împotriva civililor.

Serviciile de securitate turce vizează în mod regulat persoanele suspectate de legături cu Statul Islamic. Turcia are o frontieră de 900 de kilometri cu Siria, unde gruparea continuă să opereze în anumite zone, menținând astfel o amenințare regională persistentă.

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, care are legături strânse cu guvernul turc, a declarat că va colabora cu Statele Unite și Europa pentru a elimina elementele rămase ale grupului Stat Islamic. Oficialul sirian a subliniat că sprijinul internațional este esențial pentru a împiedica regruparea luptătorilor și pentru a consolida securitatea în regiune, în contextul amenințărilor persistente ale organizației teroriste.

Vineri, SUA au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor IS din Siria, ca răspuns la uciderea a doi soldați americani și a unui interpret civil într-o ambuscadă recentă.