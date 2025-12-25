Socialistul Albanese a scăpat de sub control terorismul antisemit. Încă un atac în Australia

Terorismul antisemit pare complet scăpat de sub control în Australia condusă de premierul socialist Anthony Albanese, având în vedere că, la doar câteva zile de la masacrul de pe plaja Bondi, un nou atac contra evreilor s-a produs în statul de la antipozi. Mașina rabinului din Melbourne, pe care erau expuse decorațiuni de Hanuka, a fost incendiată cu o bombă în dimineața Crăciunului, potrivit Australian Jewish Association.

Vehiculul, care purta un ornament de Hanuka, a fost incendiat cu o bombă în Melbourne, joi, înainte de răsăritul soarelui, potrivit Poliției din Victoria și Grupului de Securitate Comunitară Victoria.

În urma atacului terorist antisemit, interiorul mașinii a fost grav avariat, iar mai multe geamuri păreau să fie sparte. Nimeni nu se afla în vehicul în momentul atacului.

Mașina, cu ceea ce poliția a descris ca un panou publicitar, a fost incendiată în timp ce se afla în aleea unei proprietăți din St. Kilda East, fără ca nimeni să se afle înăuntru la momentul respectiv.

Poliția a declarat pentru The Jerusalem Post că locuitorii au fost evacuați ca măsură de precauție. De asemenea, poliția din Victoria a declarat că a identificat pe cineva „care ar putea ajuta la ancheta lor” și îl caută.

CSG Victoria a declarat pe Facebook că organizația de securitate a comunității evreiești opera deja la un „nivel sporit”, cu patrule, și va continua să facă acest lucru.

Vecinii au declarat pentru Herald Sun că a fost în mod clar un atac antisemit, dar în acest moment poliția nu a răspuns la întrebările privind posibilele motive.

Premierul statului Victoria, Jacinta Allan, a declarat pe X că a fost informată despre incident și că comunitatea evreiască se temea pe bună dreptate că a fost un incident antisemit.

Consiliul Comunității Evreiești din Victoria a declarat într-un comunicat că a mulțumit poliției pentru răspunsul rapid, dar că în comunitatea lor domină frica și incertitudinile sporite.

„Aceasta este o continuare a fricii zilnice prin care comunitatea evreiască a trebuit să trăiască în ultimii doi ani, și cu atât mai mult după Bondi”, a declarat grupul comunitar.

Prim-ministrul socialist Anthony Albanese, care a permis răspândirea antisemitismului de extremă stânga în țara sa, pe fondul războiului antiterorist din Gaza, declanșat de masacrul comis de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023, a scris pe X că evreii sunt încă în doliu după atacul terorist de la Bondi Beach de duminica trecută și că atentatul cu bombă a fost un alt act teribil de antisemitism.

Consiliul Executiv al Evreilor din Australia a subliniat că incendiul provocat a făcut parte dintr-un „model de antisemitism neobosit” care a inclus și o arestare la Perth, marți.

Poliția din Australia de Vest a acuzat un bărbat în vârstă de 39 de ani din Yangebup pentru comportament de hărțuire rasială, după ce a investigat comentariile antisemite făcute pe rețelele de socializare. Poliția a constatat, de asemenea, că acesta deținea o armă interzisă și nu depozitase corect armele de foc.

Președintele ECAJ, Daniel Aghion, a declarat că modelul continuu de incidente antisemite, în special atacul terorist de la petrecerea Hanuka din Sydney, care a curmat viața a 15 persoane și a rănit 40, a subliniat necesitatea unor legi mai stricte și a unei aplicări mai stricte.

„Aceasta include interzicerea limbajului instigator la ură la proteste”, a spus Aghion. „Permisivitatea socială creată în această țară în ultimii doi ani pentru astfel de declarații a dus la un mediu în care o parte marginală a celor care urăsc evreii se consideră autorizată să se angajeze în atacuri violente.”

Directorul executiv al Asociației Evreiești din Australia, Robert Gregory, a răspuns incendiului de la Melbourne spunând că incidentul a subliniat și necesitatea unei comisii regale naționale, în ciuda refuzului premierului de extremă stânga Anthony Albanese.

„Utilizarea aparentă a unei bombe incendiare ridică, de asemenea, semne de întrebare serioase cu privire la eficacitatea concentrării actuale a Partidului Laburist asupra armelor de foc, mai degrabă decât asupra măsurilor mai ample de combatere a antisemitismului”, a declarat Gregory.

Declarația vine în contextul în care, în loc să se dezică de susținerea antisemitismului, guvernul socialist din Australia a răspuns la incident încercând să-i deposedeze pe australieni de dreptul de a deține arme de foc.