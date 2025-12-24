Cutia neagră a avionului în care se afla șeful Statului Major libian a fost găsită

Cutia neagră a avionului prăbușit marți seară lângă Ankara, în care și-au pierdut viața toți pasagerii, inclusiv șeful Statului Major libian și consilierii săi, a fost recuperată, a anunțat miercuri ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, potrivit AFP.

Autoritățile turce au găsit înregistratorul vocal și cutia neagră a avionului prăbușit lângă Ankara, a declarat ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, aflat la locul accidentului, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Turciei. Autoritățile competente au început examinarea dispozitivelor.

Rămășițele a opt persoane care se aflau în aparat au rămas la locul prăbușirii, unde echipele de salvare lucrau miercuri dimineața în condiții de ceață densă și după o noapte ploioasă. Operațiunile vor continua pentru recuperarea tuturor victimelor.

În avionul prăbușit la mai puțin de 40 de minute după decolare se aflau șeful Statului Major libian, generalul Mohamed Al-Haddad, patru consilieri ai săi și trei membri ai echipajului. Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că aeronava raportase o problemă electrică la circa 15 minute după decolare și că ulterior contactul a fost pierdut în regiunea Haymana.

O delegație formată din 22 de persoane, inclusiv oficiali libieni și cinci apropiați ai victimelor, a sosit miercuri la Ankara. Autoritățile turce continuă să investigheze circumstanțele accidentului și să asigure sprijin pentru familiile celor decedați.

Parchetul de la Ankara a declanșat o anchetă privind accidentul, a anunțat ministrul turc al Justiției, Yilmaz Tunc. Șeful Statului Major libian se afla în Turcia pentru o vizită oficială, fiind primit de omologii săi turci și de ministrul apărării.

Turcia susține guvernul libian de la Tripoli, recunoscut de ONU, prin sprijin militar și economic, în contextul disputelor dintre acesta și guvernul din estul țării, controlat de mareșalul Khalifa Haftar. Libya continuă să caute stabilitate după înlăturarea lui Muammar al-Gaddafi în 2011.