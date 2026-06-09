Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a fost suspendat din atribuții luni seara, după ce organismul de supraveghere al instanței a decis trimiterea sa într-o procedură disciplinară, potrivit The Guardian.

Decizia intervine într-un moment important pentru instituția cu sediul la Haga, responsabilă de investigarea unor dintre cele mai grave crime internaționale.

Juristul britanic se confruntă de peste doi ani cu acuzații de comportament sexual necorespunzător formulate de o fostă colaboratoare. Khan a respins constant acuzațiile și a susținut că nu a comis nicio faptă ilegală. Suspendarea sa deschide acum o nouă etapă în procesul de evaluare a situației de către autoritățile competente ale Curții Penale Internaționale.

Potrivit informațiilor disponibile, decizia finală privind menținerea lui Karim Khan în funcția de procuror-șef aparține organismului care supraveghează activitatea Curții Penale Internaționale.

Acesta urmează să convoace o sesiune specială pentru a analiza cazul și pentru a stabili dacă magistratul britanic poate continua să conducă biroul procurorului. Până la adoptarea unei hotărâri definitive, atribuțiile sale sunt suspendate.

Suspendarea lui Karim Khan are loc într-o perioadă sensibilă pentru Curtea Penală Internațională, instituția care investighează și urmărește penal persoane suspectate de genocid, crime de război, crime împotriva umanității și alte încălcări grave ale dreptului internațional.

Curtea se află în centrul atenției internaționale din cauza mai multor anchete și dosare cu impact global, iar schimbările la nivelul conducerii biroului procurorului pot influența activitatea instituției pe termen scurt.

Karim Khan ocupă funcția de procuror-șef al CPI din anul 2021. În această calitate, el a coordonat investigații privind conflicte și crize internaționale majore, rolul său fiind esențial în stabilirea priorităților de urmărire penală ale instanței.

În perioada următoare, organismul de supraveghere al Curții Penale Internaționale va analiza concluziile procedurii disciplinare și va decide dacă Karim Khan își poate relua atribuțiile sau dacă mandatul său va fi afectat de rezultatul investigației.

Până la pronunțarea unei decizii finale, conducerea activității de urmărire penală a instanței va fi asigurată conform procedurilor interne ale Curții.