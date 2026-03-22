Procurorul CPI Karim Khan nu a fost, de fapt, exonerat de acuzațiile de abuz sexual. Ancheta continuă

Karim Khan. Sursa foto Wikipedia
Acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Karim Khan, procuror al Curții Penale Internaționale, sunt încă în curs de examinare de către ramura executivă a instanței, conform unui memoriu intern distribuit personalului, scrie The Times of Israel, în ciuda faptului că anterior mass-media din Orientul Mijlociu, preluată și de presa occidentală, a relatat că acesta ar fi fost exonerat.

Karim Khan este cel care a cerut mandate de arestare pentru Netanyahu și Gallant

Karim Khan este cel care, în 2024, a solicitat mandate de arestare care au fost și emise ulterior împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a fostului ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru acuzații care includ crime împotriva umanității și crime de război în timpul războiului antiterorist din Gaza, declanșat după măcelul comis de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023.

Israelul a cerut clasarea cazului din cauza acuzațiilor de abuz sexual împotriva procurorului CPI Karim Khan.

Karim Khan susține că ar fi nevinovat

Acesta s-a retras temporar, în așteptarea unei anchete privind acuzațiile, care cuprind o relație sexuală neconsensuală cu un avocat din biroul său. Karim Khan a respins acuzațiile de abateri și s-a declarat nevinovat.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)
SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
După o anchetă de un an, Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Servicii de Supraveghere Internă a prezentat raportul său confidențial de constatare a faptelor, în decembrie, ramurii executive a Curții Penale Internaționale, cunoscută sub numele de Biroul Adunării Statelor Părți.

Un articol din Middle East Eye anunța ieri că procurorul Karim Khan ar fi fost absolvit de acuzații.

Curtea Penală Internațională. Sursa foto: Dreamstime.com

Biroul Adunării Statelor Părți de la ONU infirmă exonerarea

Însă, într-o notă adresată personalului instanței, pe care agenția Reuters a analizat-o, președintele Adunării, Paivi Kaukoranta, declară: „Procesul disciplinar înaintat Biroului este în desfășurare și rămâne confidențial. Nu au fost luate decizii și nu ar trebui să se acorde importanță speculațiilor recente din mass-media”

Instanța, biroul procurorului, Adunarea de la ONU și avocații externi care îl reprezintă pe Karim Khan nu au răspuns la e-mailurile prin care li s-au solicitat comentarii, care au fost trimise duminică în afara programului normal de lucru.

21:03 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 martie 2026. Iran (II)
20:52 - SUA își schimbă strategia în Iran. Cât va mai dura războiul, dacă Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz. Live Text
20:42 - OpenAI pregătește o super aplicație. Ce vor putea face utilizatorii noului produs și cât va costa
20:29 - Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, invitată de Melania Trump la un summit global în SUA
20:19 - Dincolo de discursul anti-sistem, AUR devine un partid „ca oricare altul”, sedus de mirajul puterii
20:12 - Țarul Alexandru al II-lea „Nemuritorul”, asasinat de anarhiști

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
