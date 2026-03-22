Procurorul CPI Karim Khan nu a fost, de fapt, exonerat de acuzațiile de abuz sexual. Ancheta continuă

Acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Karim Khan, procuror al Curții Penale Internaționale, sunt încă în curs de examinare de către ramura executivă a instanței, conform unui memoriu intern distribuit personalului, scrie The Times of Israel, în ciuda faptului că anterior mass-media din Orientul Mijlociu, preluată și de presa occidentală, a relatat că acesta ar fi fost exonerat.

Karim Khan este cel care, în 2024, a solicitat mandate de arestare care au fost și emise ulterior împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a fostului ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru acuzații care includ crime împotriva umanității și crime de război în timpul războiului antiterorist din Gaza, declanșat după măcelul comis de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023.

Israelul a cerut clasarea cazului din cauza acuzațiilor de abuz sexual împotriva procurorului CPI Karim Khan.

Acesta s-a retras temporar, în așteptarea unei anchete privind acuzațiile, care cuprind o relație sexuală neconsensuală cu un avocat din biroul său. Karim Khan a respins acuzațiile de abateri și s-a declarat nevinovat.

După o anchetă de un an, Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Servicii de Supraveghere Internă a prezentat raportul său confidențial de constatare a faptelor, în decembrie, ramurii executive a Curții Penale Internaționale, cunoscută sub numele de Biroul Adunării Statelor Părți.

Un articol din Middle East Eye anunța ieri că procurorul Karim Khan ar fi fost absolvit de acuzații.

Însă, într-o notă adresată personalului instanței, pe care agenția Reuters a analizat-o, președintele Adunării, Paivi Kaukoranta, declară: „Procesul disciplinar înaintat Biroului este în desfășurare și rămâne confidențial. Nu au fost luate decizii și nu ar trebui să se acorde importanță speculațiilor recente din mass-media”

Instanța, biroul procurorului, Adunarea de la ONU și avocații externi care îl reprezintă pe Karim Khan nu au răspuns la e-mailurile prin care li s-au solicitat comentarii, care au fost trimise duminică în afara programului normal de lucru.