Șeful armatei libiene, la bordul unui avion dispărut de pe radar lângă Ankara

Contactul cu avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a pierdut marţi seara, la scurt timp după decolarea de la Ankara, a anunţat ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya. „Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50”, a scris acesta, într-o postare pe X.

El a adăugat: „O cerere pentru aterizare de urgenţă a fost primită din apropiere de Haymana (la circa 50 de km sud-vest de capitala turcă). Cu toate acestea, contactul cu aparatul nu a putut fi restabilit ulterior”.

Potrivit lui Yerlikaya, avionul transporta cinci persoane, printre care se afla şi şeful Statului Major al forţelor armate libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad.

În acest moment nu a fost formulată nicio ipoteză oficială. Totuși, după acest anunț, mai multe posturi private de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu cerul luminat de o explozie, în apropierea zonei în care aeronava ar fi emis ultimul semnal, potrivit Reuters.

Șeful armatei libiene, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, s-a aflat la Ankara, unde a avut întrevederi cu ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, precum și cu alți oficiali. Ankara are relații strânse cu guvernul de la Tripoli, susținut de Națiunile Unite, căruia îi acordă sprijin economic și militar.

În urma acestor informații, aeroportul din Ankara a fost închis, iar mai multe zboruri au fost redirecționate către alte destinații, a relatat postul privat de știri NTV.