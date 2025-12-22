Motivul demisiei, explicat de Daniel David. Momentul ales și semnificația datei de 12 decembrie

Daniel David, a transmis un mesaj, pe blogul său personal, după ce surse politice au confirmat demisia sa din funcția de ministru al Educației. În postarea sa, acesta a scris „A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant”

Într-o postare pe blogul personal, Daniel David și-a confirmat eliberarea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, menționând că și-a depus demisia la cabinetul premierului Ilie Bolojan. El a precizat că, deși demisia este un act unilateral, a dorit ca plecarea sa să fie una amiabilă.

„Fără să fiu un om politic, am acceptat mandatul de ministru al Educației și Cercetării cu convingerea că, într-un moment dificil pentru țara noastră, datoria față de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodități personale sau profesionale. Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcția cu rigoare, onestitate și respect față de oameni și de instituțiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit rațiunii și binelui comun. ” a scris acesta în postarea sa.

El le-a mulțumit premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan pentru suportul constant. „ Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună.” a scris acesta în postarea sa.

Daniel David a declarat că decizia sa de a demisiona este definitivă și că nu a urmărit o carieră politică, acceptând temporar funcția de ministru pentru a sprijini sistemul de educație și cercetare în situații de criză. El a precizat că retragerea a fost amânată până la stabilizarea salariilor și burselor pentru 2025 și până la confirmarea Comisiei Europene că România se află pe o traiectorie financiară sigură, pentru a nu afecta evaluările internaționale și fondurile europene.

Acesta a explicat că deși a părăsit funcția, a creat cadrul pentru continuarea reformei curriculare la limba și literatura română, lăsând responsabilitățile noului ministru. El a menționat că a solicitat comisiei de specialitate să includă sugestii relevante, să flexibilizeze structura programei și să permită personalizarea predării de către profesori, păstrând competențele fundamentale ca reper pentru elevi.

Daniel David a explicat că decizia de a demisiona este determinată de motive profesionale și de reconectarea cu cariera sa de psiholog, considerând că bugetul pe anul 2026 trebuie elaborat de ministrul care îl va administra. El a precizat că, pe parcursul mandatului, a fost expus presiunilor politice și solicitărilor de demisie, dar a ales să rămână până când stabilitatea fiscal-bugetară și implementarea programului de guvernare au permis continuarea reformelor fără riscuri pentru sistemul de educație.

David a subliniat importanța Ministerului Educației și Cercetării în consolidarea unei societăți bazate pe cunoaștere și a menționat măsurile adoptate pentru reducerea analfabetismului funcțional și integrarea cercetării cu educația. Acesta a precizat că începând cu 2026, bugetul pentru educație și cercetare va crește anual, respectând bunele practici UE/OECD.

Daniel David a transmis mulțumiri publice echipei din cabinet, colegilor din minister și Universitatea Babeș-Bolyai, apreciind implicarea acestora în gestionarea responsabilităților și a criticilor asociate reformelor derulate în sistemul de educație și cercetare.

El le-a transmis criticilor că „un ministru responsabil nu face mereu ce dorește, ci face ceea ce trebuie să facă pentru binele comun, iar dacă mai greșește învață și corectează”. Acesta a specificat că pentru o perioadă va evita să se pronunțe asupra educației și cercetării, pentru a nu-i încurca pe cei care von veni în funcție după el.