Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor

Din cuprinsul articolului Daniel David anunțase că vrea să renunțe la Ministerul Educației

Ministrul Educației, Daniel David, și-a depus demisia la cererea premierului Ilie Bolojan. Potrivit unor surse guvernamentale, el ar fi refuzat să mai facă reduceri de fonduri de la Educaţie, aşa cum a solicitat premierul tuturor ministerelor şi tuturor domeniilor. Propunerea pentru ocuparea funcției de ministru al Educației urmează să fie prezentată marți. Marilen Pirtea este luat în calcul pentru a-i succede lui Daniel David. Pirtea este deputat PNL, aflat la al treilea mandat, și, din 2012, deține funcția de rector al Universității de Vest din Timișoara.

Duminica seara, David a declarat că ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educației anul viitor.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă.

N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor. Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci”, a declarat David la un post TV.