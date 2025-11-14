Daniel David vrea ca profesorii să-și denunțe colegii care răspândesc teorii ale conspirației

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la podcastul „Salvați Copiii” că părinții, elevii și profesorii trebuie să semnaleze situațiile în care un cadru didactic promovează teorii ale conspirației sau transmite informații false în școli.

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că profesorii care transmit teorii ale conspirației sau informații false ar trebui sancționați treptat. Măsurile pot începe cu reducerea salariului, pot continua cu interzicerea funcțiilor de conducere și, în final, pot duce la excluderea din sistem.

„Trebuie să devină o problemă care ne duce în zona de sancțiuni disciplinare, pentru că toți ceilalți profesori trebuie să înțeleagă: dacă ai un astfel de coleg, îți strică și ție imaginea. Strică nu doar imaginea lui, îți strică și imaginea ta”, a declarat Daniel David.

Întrebat ce se poate face în astfel de cazuri, ministrul a declarat că părinții trebuie să monitorizeze situațiile, copiii să raporteze aceste incidente, iar colegii profesorilor implicați să semnaleze comportamentul.

Daniel David a declarat că măsurile împotriva profesorilor care răspândesc informații false sunt importante, deoarece astfel de comportamente afectează și imaginea celorlalți dascăli.

Daniel David a explicat că analfabetismul funcțional înseamnă că o persoană nu înțelege cum funcționează lumea fizică, cum funcționează chimia în viața de zi cu zi și nu înțelege biologia. Ministrul a adăugat că, în astfel de situații, oamenii ajung să creadă că constelațiile le influențează destinul și că toate aceste credințe sunt conspiraționiste.

Potrivit lui Daniel David, analfabetismul funcțional apare pentru că școala nu pune suficient accent pe dezvoltarea competențelor elevilor.

Ministrul a explicat că actul educațional ar trebui să fie centrat pe elev, iar elementul fundamental al acestei centrare este formarea competențelor.