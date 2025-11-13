Programul Erasmus+ va avea un buget record, în 2026, anunță Roxana Mînzatu

La Bruxelles, Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisia Europeană, a anunțat că programul Erasmus+ va dispune în anul 2026 de un buget de peste 5 miliarde de euro dedicat mobilităților, formării și proiectelor educaționale în întreaga Europă.

Conform comunicatului oficial, fondurile „vor sprijini dezvoltarea competențelor, incluziunea, tranziția digitală și verde, dar și elevii și profesorii ucraineni”.

Anunțul vine în momentul în care liderii europeni se reunesc la Summitul European pentru Educație și Competențe organizat la Bruxelles, un eveniment la care participă peste 500 de miniștri ai educației și muncii din statele membre, alături de organizații din domeniu și companii.

În cadrul acestui context, programul Erasmus+ 2026 își propune „oferirea de oportunități de mobilitate pentru peste un milion de participanți şi implicarea a peste 100 000 de organizaţii”.

Organizațiile interesate pot depune proiecte prin agențiile naționale Erasmus+.

După cum se arată în comunicatul Comisiei Europene:

„Vice­pre­s­e­din­ta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunţat astăzi la Bruxelles că programul Erasmus+ va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro pentru mobilităţi, formare şi proiecte educaţionale în întreaga Europă. Fondurile vor sprijini dezvoltarea competenţelor, incluziunea, tranziţia digitală şi verde, dar şi elevii şi profesorii ucraineni”.

Această declarație reflectă planul instituțional de alocare a fondurilor în vederea creșterii accesului și a sprijinului pentru mobilități și cooperare educațională transfrontalieră.

Bugetul dedicat pentru 2026 va viza următoarele direcţii principale:

Mobilități – susținerea deplasărilor și schimburilor de elevi, studenți, profesori și personal educațional între statele membre.

Formare – finanțarea programelor de perfecționare profesională și competențe digitale, precum și adaptarea la cerințele tranziţiei verzi.

Proiecte educaționale – sprijinirea rețelelor, parteneriatelor și inovării în domeniul educației, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și contextul specific al elevilor și profesorilor din Ucraina.

Organizațiile din toate statele europene care aderă la program sunt invitate să depună proiecte, prin intermediul agențiilor naționale responsabile.

Pentru România, anunţul reprezintă o oportunitate amplă de acces la resurse europene pentru educaţie, formare și mobilitate. Discuțiile privind accesul la Erasmus+ pun accent pe creșterea competențelor digitale, de tranziţie verde și consolidarea incluziunii sociale.

La nivel european, prin această alocare, programul Erasmus+ își reafirmă rolul de instrument-cheie pentru mobilitate, cooperare transnațională și competențe, în contextul provocărilor demografice, tehnologice și de sustenabilitate.