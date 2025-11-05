Tinerii români pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Peste 1.475 de tineri români pot călători gratuit cu trenul prin Europa prin intermediul DiscoverEU, parte din programul Erasmus+. Comisia Europeană a anunțat că vor fi oferite 40.000 de bilete de călătorie pentru tinerii europeni, cu ocazia împlinirii celor 40 de ani de spațiu Schengen.

Înscrierile pentru runda a doua din 2025 sunt deschise până pe 13 noiembrie, între orele 12:00 (ora Bruxelles-ului) și 13:00 (ora României). În prima rundă, desfășurată în aprilie, 1.485 de tineri din România au primit permise de călătorie.

Programul se adresează celor care împlinesc 18 ani în acest an și le oferă șansa de a descoperi Europa gratuit, cu trenul. Cei selectați vor putea călători între 1 și 30 de zile, în perioada care începe la 1 martie 2026.

Participanții se pot înscrie individual sau în grupuri de până la cinci persoane, cu condiția ca toți membrii să îndeplinească cerințele de eligibilitate și să completeze propriul formular de candidatură, folosind același cod de grup.

DiscoverEU le oferă tinerilor șansa de a explora Europa, de a descoperi diversitatea culturală și istorică a continentului și de a interacționa cu oameni din diferite țări. Programul asigură un permis de călătorie valabil pentru mijloace de transport prietenoase cu mediul, în special trenurile. Pentru tinerii care locuiesc pe insule sau în zone greu accesibile pot fi acceptate și alte forme de transport.

Participanții primesc și un card DiscoverEU, care le oferă reduceri la cazare, activități culturale și sportive, transport local sau alte servicii.

Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să:

fie născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007;

completeze corect formularul de înscriere online, indicând un act de identitate valabil;

fie cetățeni sau rezidenți ai unei țări din Uniunea Europeană (inclusiv TTPM) sau ai unei țări asociate programului Erasmus+ – Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia sau Turcia;

accepte declarația din formularul de candidatură.

După înscriere, candidații vor trebui să răspundă la un scurt quiz, cu excepția celor înscriși într-un grup.

Persoanele cu dizabilități sau probleme de sănătate care pot îngreuna călătoria beneficiază de sprijin suplimentar.