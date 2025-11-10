Liceenii români ar putea studia din nou în SUA. Ministerul Educației va relua negocierile pentru programul FLEX

Liceenii români ar putea aplica din nou pentru un an de studiu peste Ocean. Ministerul Educației și Cercetării a primit mandat din partea Guvernului pentru a negocia reluarea programului de burse FLEX (Future Leaders Exchange), prin care elevii de liceu pot studia un an în Statele Unite. La rândul lor, liceenii americani pot opta pentru a veni un an în România.

Decizia vine după ce, în vara acestui an, Departamentul de Stat al SUA a anunțat suspendarea recrutărilor pentru bursele aferente anului școlar 2026–2027, invocând „constrângeri de resurse”. În urma acestui anunț, Ministerul Educației a transmis că analizează posibilitatea de a cofinanța programul, pentru a evita întreruperea sa.

Programul FLEX, derulat de zece ani în România cu sprijinul Departamentului de Stat american, le oferă liceenilor oportunitatea de a urma un an școlar în SUA, fiind găzduiți de familii americane. La întoarcerea în țară, studiile sunt echivalate de autoritățile române. În medie, în fiecare an, aproximativ 30 de elevi români au beneficiat de această bursă.

Ministerul Educației a anunțat că, în urma discuțiilor purtate cu American Councils for International Education (ACIE), a primit un răspuns favorabil privind continuarea programului.

Negocierile cu partea americană sunt susținute și de Ambasada României la Washington.

„Am ținut ca acest program să nu fie suspendat, ci asumat în comun, printr-un mecanism de cofinanțare, similar cu modelul «Fulbright». Este un demers care aduce beneficii ambelor țări. În următoarele săptămâni mă voi deplasa în SUA pentru a semna documentele necesare reluării programului”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

Potrivit MEC, programul ar urma să fie reluat în anul școlar 2026–2027, urmând ca, ulterior, să fie analizată modalitatea de extindere pentru anii următori.

De la lansarea sa în România, programul FLEX a avut aproximativ 300 de participanți români, care au desfășurat peste 1,5 milioane de ore de voluntariat în comunități din SUA, implicându-se în acțiuni de sprijin pentru copii, bănci de alimente și proiecte civice locale.