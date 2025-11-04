Începe procesul de reorganizare în învățământ. Ce se întâmplă cu școlile profesionale

Procesul de reorganizare a unităților de învățământ și a rețelei școlare pentru anul 2026-2027 începe pe 4 noiembrie și se va desfășura până pe 7 noiembrie. Calendarul oficial al activităților a fost aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial. Conform documentului, inspectoratele școlare sunt obligate să publice online lista completă a unităților de învățământ până la data de 23 februarie 2026, arată Edupedu.

Școlile profesionale care nu pot fi arondate unui liceu trebuie să obțină o autorizare provizorie pentru nivelul liceal, filiera tehnologică. Dacă nu vor realiza acest demers, acestea își vor continua activitatea doar pentru finalizarea studiilor elevilor deja înscriși.

De asemenea, consiliile locale și județene sunt obligate să trimită rapoarte motivate privind propunerile de reorganizare, conform prevederilor din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, modificată prin legea Bolojan.

Între 17 și 25 noiembrie, inspectoratele vor trimite Ministerului Educației rapoartele privind respectarea criteriilor în cazul școlilor speciale. Până la 8 decembrie, acestea trebuie să emită avizul conform, iar până la 21 ianuarie 2026 vor transmite rețeaua școlară completă către minister.

Pe 30 ianuarie 2026, Ministerul Educației va emite ordinul privind includerea unităților de învățământ în rețeaua școlară pentru noul an.

Procesul se va încheia la 23 februarie 2026, când inspectoratele și autoritățile locale vor publica lista finală a școlilor acreditate sau autorizate să funcționeze în anul școlar 2026-2027.

Prin acest demers, Ministerul Educației urmărește adaptarea rețelei școlare la noile cerințe ale legii și la nevoile comunităților.

Reorganizarea rețelei școlare pentru anul 2026-2027 se va face în baza noilor prevederi din Legea 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan”, care modifică Legea învățământului preuniversitar. Actul normativ aduce schimbări importante privind condițiile de funcționare ale unităților de învățământ și numărul minim sau maxim de elevi dintr-o clasă.

Potrivit noii legi, o școală poate avea personalitate juridică doar dacă îndeplinește anumite criterii legate de efectivele de elevi. Astfel, o unitate de învățământ de stat trebuie să aibă cel puțin 500 de elevi sau preșcolari pentru a funcționa independent. În cazul grădinițelor, pragul este de 250 de copii, iar pentru creșe – de minimum 200. Școlile postliceale trebuie să aibă cel puțin 300 de elevi, în timp ce unitățile de învățământ special pot funcționa cu un minim de 50 de elevi sau preșcolari.

Modificările aduse articolului 23 din lege stabilesc noi limite pentru numărul de copii dintr-o grupă sau clasă, de la nivel antepreșcolar până la postliceal.

La creșe, grupa mică va avea între 7 și 11 copii, cea mijlocie între 10 și 17, iar grupa mare între 10 și 22. La grădiniță, media este de 17 preșcolari, cu un minim de 12 și un maxim de 22.

În învățământul primar, clasele vor avea între 12 și 24 de elevi, iar în cel gimnazial între 12 și 28. Liceele, inclusiv cele duale, vor organiza clase cu un număr mediu de 23 de elevi, dar nu mai puțin de 16 și nu mai mult de 30.

Pentru școlile de arte și sport, clasele vor fi formate în medie din 16 elevi, iar la postliceal din 26. Instruirea practică se va desfășura pe grupe mici, de 8 până la 15 elevi.

Legea prevede și norme clare pentru unitățile destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale. Clasele din acest tip de învățământ pot avea între 3 și 8 elevi, în funcție de gradul de sprijin necesar. Prin excepție, în învățământul tehnologic special, clasele pot fi formate din 8 până la 12 elevi.