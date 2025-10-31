Burse școlare 2025-2026. Când se fac plățile pentru primele două luni de școală

Elevii care îndeplinesc criteriile pentru bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor primi primele sume pentru lunile septembrie și octombrie pe 20 noiembrie, conform metodologiei în vigoare. Plățile ulterioare vor fi efectuate lunar, tot pe data de 20, pentru luna precedentă, arată Edupedu.

Conform articolului 26, alineatul 4, „sumele estimate pentru plata burselor, atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se vor plăti de către unitățile de învățământ pe 20 noiembrie”.

Alineatul 7 prevede că, în mod obișnuit, bursele se achită lunar, pe 20, iar dacă această dată coincide cu un weekend, sărbătoare legală sau zi liberă, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

„Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu excepția situației prevăzute la alin. (4); dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia”, conform legii.

Fiecare unitate de învățământ are obligația să transmită lunar, până pe data de 20, către inspectoratele școlare, numărul elevilor beneficiari pentru fiecare tip de bursă și sumele estimate. Până pe 25 ale fiecărei luni, inspectoratele școlare centralizează aceste informații și le transmit către Direcția Generală Economică a Ministerului Educației și Cercetării.

Bursele de merit au un cuantum standard de 450 de lei, dar suma efectivă poate fi mai mică, fiind calculată proporțional cu numărul de zile de curs din lună.

Bursele sociale și tehnologice sunt acordate în valoare de 300 de lei lunar. Autoritățile locale pot suplimenta aceste sume din bugetele proprii. Începând cu anul școlar 2025-2026, bursele de performanță și reziliență au fost eliminate.

Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu și nu necesită depunerea unei cereri, fiind propuse de profesorul diriginte. Pentru a primi bursa de merit, elevul trebuie să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

În cazul în care un elev acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, bursa de merit pentru acea lună nu se acordă. De asemenea, bursa de merit poate fi cumulată cu bursa socială și cu bursa tehnologică.

„Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00”, potrivit legii.

Elevii din clasa a V-a primesc bursa dacă media obținută în primele două intervale de cursuri este cel puțin 9,00. Pentru clasa a IX-a, bursa se acordă pe baza mediei de admitere în învățământul liceal sau profesional, de asemenea, minimum 9,00.

Suplimentar față de procentul de 15% din clasă, bursele se acordă și elevilor de clasa a IX-a admiși la liceu fără examen de evaluare națională, care au obținut premii I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației sau premii I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de minister. Pentru liceele vocaționale cu profil artistic, sportiv, teologic sau militar, media de admitere reprezintă media finală de admitere, conform regulilor de organizare a admiterii.

Bursa de merit se acordă doar dacă elevul a avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior. De asemenea, elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Numărul de beneficiari este calculat ca 15% din efectivul clasei, rotunjit la numărul întreg imediat superior. Pentru elevii din clasa a V-a, media este calculată aritmetic cu două zecimale, fără rotunjire, pe baza notelor obținute la toate disciplinele în primele două intervale de cursuri. Listele beneficiarilor pentru clasa a V-a se stabilesc în ianuarie, iar plățile încep în februarie pentru luna ianuarie, continuând până la sfârșitul anului școlar.

„Pentru nivelul gimnazial organizat în sistem simultan, calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit se face pentru fiecare clasă separat. În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic care sunt constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite, calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit se face pe clasă, fără a se ține cont de calificare”, conform Art.10.

Bursele de merit nu se acordă integral în lunile cu vacanțe. Suma aferentă se ajustează conform formulei: (CB / NZL) × (NZL – NZV), unde CB este cuantumul bursei, NZL numărul de zile lucrătoare din lună, iar NZV numărul de zile de vacanță.