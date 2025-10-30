Dezvoltarea rezidențială accelerează, școlile rămân insuficiente în București

718 școli în București, dar insuficiente pentru noile cartiere. Bucureștiul numără 718 unități de învățământ preuniversitar în 2025, potrivit unei analize Crosspoint Real Estate, pe baza datelor Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Distribuția capacității și ritmul de construire al școlilor nu țin pasul cu noile dezvoltări rezidențiale.

Sectorul 1 are cea mai dezvoltată rețea (153 instituții) și al doilea cel mai mare număr de elevi și preșcolari (46.967), iar raportul elevi/unitate variază între 307 în S1 și 411 în S6. La nivel european, intervalul optim este 250-400, în timp ce România se află în jurul a 440 elevi/școală.

„Rețeaua privată de învățământ s-a extins în paralel cu apariția noilor cartiere rezidențiale, în special în nord, dar rămâne inferioară volumului de locuințe noi din zonele periferice, ceea ce întreține presiunea pe oferta publică”, spune Ilinca Timofte, Head of Research la Crosspoint. Zone precum Ferentari sau Rahova rămân slab deservite, în timp ce estul capitalei este încă dominat de școlile publice.

Din totalul instituțiilor private, 70% sunt grădinițe, iar învățământul primar, gimnazial și liceal/post-liceal rămâne preponderent de stat.

„Infrastructura educațională privată nu poate susține numărul ridicat de elevi între 6 și 18 ani. Noile dezvoltări au inclus în general doar grădinițe, lăsând nerezolvată problema distanței față de școli”, adaugă Ilinca Timofte.

Dezvoltarea rezidențială independentă de școli și transport a generat blocaje și aglomerări. „Proximitatea față de școli, metrou și parcuri influențează semnificativ prețul locuințelor, iar apartamentele de trei camere rămân cele mai căutate.

O parte dintre clienți preferă apartamente vechi, pentru accesibilitate și apropierea de școli consolidate. Recomandarea pentru proiectele noi este integrarea timpurie a componentelor educaționale și conectivitate bună la transportul public”, explică Oana Popescu, Partner & Head of Residential la Crosspoint.

