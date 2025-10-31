Social

Trei studenți din Republica Moldova, distinși cu burse ale Familiei Regale a României

Republica Moldova. Familia Regală a României a oferit, miercuri, 29 octombrie, distincții și burse regale în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate în Holul de Onoare al Castelului Regal Peleș. Printre cei premiați se numără trei tineri din Republica Moldova, care au primit burse de excelență oferite de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

Evenimentul a marcat, totodată, conferirea unor distincții onorifice mai multor persoane și instituții din România și Republica Moldova, în semn de recunoaștere a contribuției lor la consolidarea relațiilor culturale și educaționale dintre cele două țări.

Tineri din Republica Moldova, distinși pentru performanță și dedicație academică

Bursa „Regina Maria” i-a fost acordată Ionelei Solovei, studentă în anul V la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie. Bursa „Regina Ana” a fost oferită Irinei Podlesnova, studentă în anul VI la Universitatea Tehnică a Moldovei, iar bursa „Regele Mihai I” i-a revenit lui Mihai Untilă, student în anul VI la aceeași instituție.

Universitatea de Stat din Moldova a felicitat public laureata, subliniind importanța acestui gest regal pentru recunoașterea valorilor academice din Republica Moldova.

„Studenta Ionela Solovei de la Facultatea de Istorie și Filosofie a participat la ceremonia de conferire a Burselor Regale oferite de Casa Regală a României. Adresăm sincere felicitări câștigătorilor! Suntem mândri de performanțele studenților Universității de Stat din Moldova, care ne duc faima în lume.”

Recunoaștere diplomatică pentru ambasadorul Victor Chirilă

În cadrul aceleiași ceremonii, ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a fost decorat cu „Ordinul Coroana României” în grad de Cavaler. Distincția a fost oferită cu prilejul marcării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al legăturilor istorice și culturale dintre România și Basarabia.

„Este o distincție care mă onorează enorm. Sunt nespus de recunoscător Majestății Sale Margareta pentru acest gest simbolic foarte prețios”, a declarat ambasadorul Victor Chirilă după primirea distincției.

Prin aceste gesturi, Familia Regală a României continuă tradiția de a sprijini excelența academică și relațiile de prietenie dintre cele două state românești de pe ambele maluri ale Prutului.

