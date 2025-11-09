Tabere tematice pentru elevi. Prețuri, activități și perioade disponibile

Odată cu venirea sezonului rece, valul de oferte pentru taberele de copii au apărut pe grupurile de Facebook destinate părinților. Având în vedere că elevii vor avea câteva zile libere la sfârșitul lunii noiembrie, iar vacanța de iarnă va dura 19 zile în acest an, părinții pot alege dintr-o gamă variată de tabere tematice, care includ activități sportive, aventuri montane, programe creative sau educative. De asemenea, opțiuni există și pentru vacanța de schi din 2026, care este programată în funcție de alegerea fiecărui inspectorat școlar.

Părinții pot alege tabere de schi și snowboard, ateliere de artă, cursuri de limbi străine sau excursii cu tematică ecologică. Înainte de a alege tabăra potrivită, aceștia ar trebui să ia în considerare bugetul și durata vacanței copilului, mai ales că numeroase oferte includ reduceri pentru înscrierile timpurii sau pentru frați.

Elevii vor avea parte de o nouă minivacanță la începutul iernii, odată cu Ziua Națională a României, care pică într-o zi de luni. Astfel, aceștia se vor bucura de un weekend prelungit, între 29 noiembrie și 1 decembrie.

În perioada respectivă, un loc în tabăra de la Predeal costă în jur de 1850 de lei. Timp de trei nopți, copiii vor fi cazați la o pensiune și vor avea incluse trei mese pe zi și două gustări.

Elevii care merg în această tabără vor lua parte la Parada de 1 Decembrie, vor participa la ateliere de creație cu tematică națională și de iarnă și vor avea oportunitatea să își dezvolte creativitatea. De asemenea, vor desfășura jocuri de echipă, atât în aer liber, cât și indoor, și se vor putea relaxa la piscină. Pe lista activităților se află și un tur cultural al orașului, cu un popas la Prima Școală Românească din Brașov.

În decembrie, copiii și părinții lor pot merge în Tabăra lui Moș Crăciun de la Straja. Programul este destinat copiilor cu vârste între 3 și 18 ani, dar sunt primiți și adulții însoțitori.

Prețurile sunt de 2.490 lei pentru fiecare copil și 1.490 lei pentru adulți. Pachetul include cazarea în regim de pensiune completă, precum și masa festivă de Crăciun.

Tot la Straja, un loc în tabăra de schi din perioada 2-7 ianuarie 2026 costă 2.940 de lei. Conform anunțului publicat pe internet, aceasta este destinată copiilor cu vârste între 6 și 18 ani, precum și adulților însoțitori. Aceștia plătesc 1.740 lei pentru pachet. Lecțiile de schi costă în jur de 300 de lei.

Între 25 și 30 ianuarie 2026, un loc în tabăra de schi de la Predeal costă 2.700 de lei. Pachetul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Pachetul include transport București–Predeal și retur, cazare pentru 5 nopți cu pensiune completă (3 mese pe zi și gustare), cursuri de schi, program de relaxare cu proiecții de filme în format full HD și album foto. Conform anunțului publicat pe internet, copiii vor învăța să schieze de la instructori cu peste 15 ani de experiență.

Tabăra de schi de la Bansko, care va avea loc între 2 și 7 ianuarie 2026, se adresează copiilor cu vârste între 9 și 12 ani și adolescenților între 13 și 17 ani. Costul participării este de 950 de euro de persoană.

Pachetul include transport cu microbuzul București–Bansko și retur, cazare pentru 5 nopți cu pensiune completă (3 mese pe zi), cursuri de schi, ski pass, acces la centru SPA și program de relaxare after ski, precum și album foto.

Prețul nu acoperă închirierea echipamentului de schi și asigurarea de sănătate, acestea fiind și suportate separat de participanți.