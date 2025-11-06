Schimbări la Evaluarea Națională în 2026. Nou sistem de notare și evaluare unitară pentru clasa a VIII-a

Examenul de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a va trece printr-o reformă amplă, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David. Oficialul a explicat că sistemul actual de testare nu este aliniat standardelor europene și că schimbările vor fi implementate etapizat, pentru a evita confuziile și lipsa de predictibilitate.

„Evaluarea Națională în clasa a VIII-a, așa cum o avem noi acum, nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă și prea punctuală. Dar discuția trebuie așezată, gândită bine și să fie predictibilă. Nu poți schimba așa de la un an la altul”, a declarat ministrul Daniel David, într-o intervenție transmisă live pe pagina de Facebook a ministerului.

Reforma evaluării va fi introdusă treptat, în paralel cu procesul de actualizare a standardelor de evaluare și notare. Potrivit ministrului, aceste standarde vor fi esențiale pentru stabilirea unui sistem echitabil, coerent și unitar în întreaga țară.

Daniel David a precizat că lucrările la noile standarde pentru învățământul primar și gimnazial vor fi finalizate cel mai probabil până în iunie anul viitor, urmând ca procesul să fie extins și la nivel liceal.

„Pentru primar și gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat că, în prezent, sistemul românesc nu dispune de standarde clare care să ghideze profesorii în procesul de notare, fapt ce duce la discrepanțe majore între unitățile de învățământ.

Începând cu anul școlar 2026–2027, elevii și profesorii ar urma să beneficieze de un sistem de evaluare unitar, bazat pe programe actualizate și criterii clare. Totodată, portofoliul educațional al elevilor va deveni un instrument central în evaluarea progresului școlar.

„După aceea vom putea gândi mai bine și portofoliile educaționale, odată ce aceste standarde mai uniformizează notele care se dau”, a precizat ministrul.

Daniel David a recunoscut că diferențele dintre notele din școală și cele obținute la Evaluarea Națională sau Bacalaureat reprezintă o problemă cronică a sistemului.

„După atâția ani, încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, am început să caut soluții”, a adăugat ministrul Educației.

Reforma anunțată vizează, potrivit acestuia, reducerea subiectivității, creșterea transparenței și alinierea la modelele educaționale europene, însă fără schimbări bruște care să afecteze actualele generații de elevi.