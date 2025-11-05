Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale din 2026 pe site-ul oficial

Ministerul Educației a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că au fost publicate modelele de subiecte pentru examenele naționale, bacalaureat și evaluarea națională, acestea fiind disponibile acum pe site-ul oficial, edu.ro.

Totodată, au fost publicate şi modelele de subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat, acestea fiind disponibile pentru consultare de către elevi şi cadre didactice pe site-ul oficial al instituţiei.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat sunt disponibile pe site-ul oficial https://subiecte.edu.ro, elevii putând consulta secţiunile dedicate pentru fiecare examen în parte.

Evaluarea Naţională se va desfăşura între 22 şi 26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate pe 2 iulie şi a celor finale pe 9 iulie. Înainte de examenul de Evaluare Națională, elevii vor susține o simulare oficială a examenului.

Examenul de Bacalaureat din anul școlar 2-25-2026 va începe pe 8 iunie 2026 cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, urmând ca probele scrise să se desfăşoare între 29 iunie şi 3 iulie.Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale, după eventualele contestaţii, pe 13 iulie.

Absolvenții clasei a XII-a care vor susține Bacalaureatul în 2026 vor avea mai multe probe, inclusiv Limba și literatura română, Limba maternă, Matematică sau Istorie, o limbă străină, competențe digitale și o disciplină la alegere, în funcție de profilul urmat.