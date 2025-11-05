Social

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale din 2026 pe site-ul oficial

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale din 2026 pe site-ul oficial
Ministerul Educației a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că au fost publicate modelele de subiecte pentru examenele naționale, bacalaureat și evaluarea națională, acestea fiind disponibile acum pe site-ul oficial, edu.ro.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, publicate

Ministerul Educaţiei a anunţat miercuri, printr-o postare pe Facebook, că Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026.

”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat” a anunțat Ministerul Educației, în postarea de pe Facebook.

Totodată, au fost publicate şi modelele de subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat, acestea fiind disponibile pentru consultare de către elevi şi cadre didactice pe site-ul oficial al instituţiei.

Calendarul  pentru Evaluarea Națională și accesul la modelele de subiecte

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat sunt disponibile pe site-ul oficial https://subiecte.edu.ro, elevii putând consulta secţiunile dedicate pentru fiecare examen în parte.

Sursa foto: Pixabay.com

Evaluarea Naţională se va desfăşura între 22 şi 26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate pe 2 iulie şi a celor finale pe 9 iulie. Înainte de examenul de Evaluare Națională, elevii vor susține o simulare oficială a examenului.

Examenul de Bacalaureat în 2026, datele examenelor și afișarea rezultatelor

Examenul de Bacalaureat din anul școlar 2-25-2026 va începe pe 8 iunie 2026 cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, urmând ca probele scrise să se desfăşoare între 29 iunie şi 3 iulie.Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale, după eventualele contestaţii, pe 13 iulie.

Absolvenții clasei a XII-a care vor susține Bacalaureatul în 2026 vor avea mai multe probe, inclusiv Limba și literatura română, Limba maternă, Matematică sau Istorie, o limbă străină, competențe digitale și o disciplină la alegere, în funcție de profilul urmat.

 

 

 

Proiecte speciale