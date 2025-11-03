Social

Modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, publicate. Elevii pot începe pregătirea

Modelele de subiecte pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională 2026, publicate. Elevii pot începe pregătireaSursa foto: Arhivă/EVZ
Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru examenele naționale din 2026, prin intermediul centrelor de evaluare din subordine. Elevii care se pregătesc pentru Bacalaureat sau Evaluarea Națională 2026 pot descărca deja exemplele de teste pentru pregătire, potrivit Edupedu.

Bacalaureat 2026. Liceenii au acces la modelele de subiecte pentru anul viitor

Pentru Bacalaureat 2026, elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor putea consulta modele de subiecte pentru 15 discipline. Înscrierea la sesiunea de examen iunie-iulie va avea loc între 2 și 4 iunie, iar cursurile se vor încheia pe 4 iunie.

Ca și anul trecut, lucrările scrise vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor.

Elevii pot începe pregătirea

Modelele de subiecte și baremele pentru probele de la Bacalaureat 2026 pot fi descărcate de pe pagina Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

Modele de subiecte pentru Limba Română, profil Real:

Modele subiecte Bac Limba Română. Sursa foto: Ministerul Educației

Modele de subiecte Matematică/profil Matematică Informatică și baremul.

Matematică BAC 2026. Sursa foto: Ministerul Educației

Modele de subiecte pentru proba de Istorie:

Istorie BAC 2026. Sursa foto: Ministerul Educației

Calendar Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă (E.a)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – probă scrisă (E.c)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă (E.d)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă (E.b)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Evaluarea Națională 2026. A ministerul a publicat modelele de subiecte pentru examenele de anul viitor

Pentru Evaluarea Națională 2026, elevii clasei a VIII-a pot descărca modele de subiecte pentru Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă.Evaluarea Națională

Evaluare Nationala Barem

Evaluare Nationala Barem. Sursa foto: Ministerul Educației

Model de subiecte pentru proba de Matematică:

matematică

Matematică- Evaluarea Națională. Sursa foto Ministerul Educației

Calendar Evaluare Națională 2026:

  •  10-12 iunie 2026 – Înscrierea la examen
  •  12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 – Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)
  • 2-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  •  4-7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  •  8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Elevii și profesorii sunt încurajați să consulte modelele de subiecte pentru a se familiariza cu structura examenelor și cerințele acestora.

