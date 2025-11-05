Politica

Daniel David anunță că de anul viitor România va avea o arhitectură academică modernă

Comentează știrea
Daniel David anunță că de anul viitor România va avea o arhitectură academică modernăSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că, din toamna anului viitor, România va implementa o arhitectură academică modernă, care va cuprinde universități, institute ale academiilor și instituții private, pregătite să adopte cele mai bune practici științifice internaționale, chiar într-un an marcat de crize interne și tensiuni internaționale.

Oameni de știință, prezenți la deschiderea evenimentului dedicat diasporei științifice românești

Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat, miercuri, că aproximativ 1.000 de oameni de știință din țară și din străinătate au participat, în Auditoriul Maximum UBB, la deschiderea evenimentului dedicat diasporei științifice românești. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, împreună cu Uniunea Universităților Clujene.

Inițiativa este promovată de Ministerul Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare și UEFISCDI, sub înaltul patronaj al Președintelui României. La organizare a contribuit și Academia Română, care s-a implicat în desfășurarea evenimentului.

Reorganizarea sistemului național de cercetare, prioritate pentru 2026, spune Daniel David

În discursul său, Daniel David, a subliniat experiența proprie în mediul academic din străinătate și din țară. El a explicat că mecanismele academice de calitate se implementează greu și temporar dacă nu există o arhitectură academică adecvată care să le susțină.

Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea părăsi țara
Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea părăsi țara
Deschiderea evenimentului dedicat diasporei ştiinţifice româneşti, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu Uniunea Universităţilor Clujene.

Sursă foto: Facebook

Ministrul a prezentat reorganizarea sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare drept una dintre cele mai importante reforme recente. Etapa de evaluare a fost deja demarată, iar etapa de reașezare a arhitecturii va avea loc anul viitor, pentru ca din toamna lui 2026 să existe o arhitectură academică modernă.

Ministerul Educației invită diaspora științifică să participe la procesul de reformă academică

Ministerul Educației a precizat că noua arhitectură academică va include universități, institute ale academiilor, institute naționale și entități din mediul privat, cu misiuni clar definite și coordonate. Ministrul Daniel David a invitat diaspora științifică să se implice atât în etapa de evaluare, cât și în cea de dezvoltare a acestei reforme.

După deschiderea oficială, au luat cuvântul rectorii celor șase universități clujene, iar activitățile științifice vor continua până vineri, 7 noiembrie 2025, când sunt așteptate alte autorități și președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan
19:08 - Nu se mai pot cumpăra petarde și artificii pe persoană fizică
19:00 - Ramona Olaru, singură de ani întregi. De ce nu și-a găsit jumătatea
18:51 - Interceptări DNA. Călin Georgescu ar fi fost ajutat de o rețea de influență să obțină un job fals, pentru a putea păr...
18:40 - Google reinventează aplicația Maps. Introduce navigarea cu ajutorul AI și comenzi vocale
18:33 - Aeroportul Chișinău asigurat cu kerosen până la sfârșitul lunii. Autoritățile analizează scenarii alternative Video

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale