Social

Fiul marelui scriitor Marin Preda vine la Biblioteca Metropolitană București

Comentează știrea
Fiul marelui scriitor Marin Preda vine la Biblioteca Metropolitană BucureștiMarin Preda. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează, pe 7 noiembrie 2025, ora 15:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” (str. Tache Ionescu nr. 4), un eveniment dedicat eleganței scrisului și pasiunii pentru obiecte care spun povești: „Stilouri cu povești – din colecția lui Petre Crăciun”.

Fiul scriitorului Marin Preda, la Biblioteca Metropolitană

Expoziția reunește o selecție de stilouri cu valoare literară și istorică, care au aparținut unor personalități marcante ale culturii românești. Toate piesele expuse fac parte din colecția personală a scriitorului și colecționarului Petre Crăciun, considerată una dintre cele mai valoroase din țară prin simbolismul și raritatea sa.

Ziua Internațională a Stiloului.

Ziua Internațională a Stiloului. Sursa foto BMB

Evenimentul va fi moderat de Ramona Mezei, Director General al Bibliotecii Metropolitane București, și îi va avea ca invitați pe Petre Crăciun și Alexandru Preda, fiul marelui scriitor Marin Preda, care va împărtăși publicului amintiri și reflecții despre moștenirea literară a tatălui său.

Biblioteca Metropolitană București

Biblioteca Metropolitană București. Sursa foto BMB

O expoziție unică

Expoziția este organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Stiloului, sărbătorită anual pe 7 noiembrie – o zi dedicată legăturii profunde dintre gând, cuvânt și instrumentul de scris.

Retragerea trupelor din România provoacă tensiuni la Washington. Congresmenii republicani și democrați, critici la adresa Pentagonului
Retragerea trupelor din România provoacă tensiuni la Washington. Congresmenii republicani și democrați, critici la adresa Pentagonului
Rivalul Caranilor amenințări la adresa celebrului clan. Fierbe lumea interlopă
Rivalul Caranilor amenințări la adresa celebrului clan. Fierbe lumea interlopă

„Această expoziție este o invitație la reflecție asupra actului scrisului, asupra emoției care se naște între autor și instrumentul său de creație. Este o bucurie să găzduim la Biblioteca Metropolitană București colecția lui Petre Crăciun, o veritabilă punte între artă, istorie și memorie”, a declarat Ramona Mezei, Director General al Bibliotecii Metropolitane București.

Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să descopere poveștile din spatele fiecărui stilou – martori tăcuți ai inspirației și creației literare.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, ce facilitează accesul liber la informare, educație și lectură prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu.

Prin oferta sa culturală bogată, desfășurată în filialele din toate sectoarele capitalei, Biblioteca Metropolitană contribuie activ la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:14 - Fiul lui George Soros sărbătorește victoria lui Zohran Mamdani. Mesaj pentru noul primar al orașului New York
11:05 - Razii majore în localitățile Bălteni și Dragodana, la persoane suspectate de comerţ ilegal și incendierea ilegală a d...
10:56 - Ramona Olaru a avut cununiile legate. Cine i le-a dezlegat
10:44 - Retragerea trupelor din România provoacă tensiuni la Washington. Congresmenii republicani și democrați, critici la ad...
10:35 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
10:24 - Mihail Sadoveanu. 145 de ani de la nașterea unuia din cei mai mari scriitori români

HAI România!

Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică

Proiecte speciale