Politica

Ilie Bolojan: Diferențele între sentințele instanțelor generează senzația de nedreptate

Ilie Bolojan: Diferențele între sentințele instanțelor generează senzația de nedreptateIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că lipsa încrederii cetățenilor în Justiție reprezintă o problemă majoră, explicând că oamenii așteaptă sentințe consistente între instanțe pentru a evita senzația de nedreptate.

Ilie Bolojan despre lipsa încrederii românilor în justiție

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că lipsa încrederii cetățenilor în justiție reprezintă o problemă majoră și duce la contestarea sentințelor judecătorești. El a subliniat că o încredere ridicată ar conferi credibilitate deciziilor judiciare și administrative.

„Dacă există o încredere bună, ceea ce, din păcate, nu există, o sentinţă judecătoarească este credibilă. Dacă nu, ea poate fi contestată. Aşa este şi într-o decizie de tip public sau administrativ.” a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

Bolojan a precizat că este necesară îmbunătățirea activității sistemelor judiciar și administrativ pentru a crește gradul de încredere al cetățenilor și pentru a asigura servicii mai bune. Aceasta ar contribui la consolidarea legitimității actului decizional.

Claritatea legilor și administrarea sistemului, esențiale pentru încrederea în Justiție

Premierul a afirmat că posibilitatea de interpretare a sentințelor scade atunci când legile sunt mai clare, subliniind că cetățenii așteaptă decizii identice în spețe similare. Diferențele între sentințele instanțelor generează senzația de nedreptate și subminează încrederea în Justiție.

Justiție

Justiție. Sursă foto: Pixabay

El a adăugat că un alt factor important este modul de administrare a sistemului judiciar, inclusiv formarea completelor și selecția magistraților.

Ilie Bolojan despre organizarea și oamenii din justiție

Premierul Ilie Bolojan a explicat că modul de administrare influențează durata proceselor, comparând organizarea eficientă cu șantierele bine gestionate. El a precizat că criticile recente privind Justiția au vizat în special problemele administrative și importanța oamenilor care aplică legea.

Luni, președintele Nicușor Dan a avut întâlniri cu magistrații pentru a identifica problemele sistemului care necesită intervenții pentru remediere. Scopul discuțiilor a fost colectarea punctelor de vedere din interiorul Justiției privind eficiența și încrederea publică.

