Procuror militar: Grupuri din interior și exterior au adus sistemul judiciar în stare de moarte clinică

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedinte al Asociaţiei "Iniţiativa pentru Justiţie", a afirmat luni, la întâlnirea dintre magistrați și președintele Nicușor Dan, că grupuri din interiorul şi exteriorul sistemului judiciar s-au aliat, reuşind să pună sistemul "în stare de moarte clinică".

„Au reuşit să aducă un sistem judiciar care, într-adevăr, nu era perfect şi avea o serie de probleme reale, să-l aducă în stare de moarte clinică” a declarat procurorul la Cotroceni.

Pîrlog a menționat că o majoritate în cadrul Secției de judecători poate influența aspecte importante ale justiției din România. Procurorul militar a afirmat că orice încercare de redresare a sistemului trebuie realizată în mod coordonat pentru a avea eficiență.

Bogdan Pîrlog a declarat că o majoritate din Secţia de judecători a CSM poate influența numirea președintelui Înaltei Curți și a comisiilor care selectează președinții curților de apel. Aceeași majoritate ar controla și promovarea judecătorilor la nivelul Înaltei Curți și în funcțiile de execuție.

Procurorul militar a declarat că structura actuală a CSM permite unei minorități să controleze recrutarea și promovarea judecătorilor pe termen lung. El a caracterizat mecanismul drept unul „feudal” și a atras atenția asupra efectelor noilor legi ale justiției asupra viitorului sistemului.

Pîrlog a semnalat nereguli în repartizarea dosarelor prin sistemul ECRIS și detașarea judecătorilor între instanțe fără respectarea procedurilor. El a subliniat că simpla schimbare a unor persoane nu va rezolva problemele, ci este necesară o restructurare profundă a întregului sistem.