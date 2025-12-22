Justitie

Procuror militar: Grupuri din interior și exterior au adus sistemul judiciar în stare de moarte clinică

Procuror militar: Grupuri din interior și exterior au adus sistemul judiciar în stare de moarte clinică
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedinte al Asociaţiei "Iniţiativa pentru Justiţie",  a afirmat luni, la întâlnirea dintre magistrați și președintele Nicușor Dan, că grupuri din interiorul şi exteriorul sistemului judiciar s-au aliat, reuşind să pună sistemul "în stare de moarte clinică".

Bogdan Pîrlog despre colaborările dintre magistrați și grupuri externe

Procurorul militar Bogdan Pîrlog a afirmat că starea actuală a sistemului judiciar este rezultatul colaborării dintre grupuri din interiorul și exteriorul sistemului, și nu doar al acțiunii unor forțe interne sau externe. El a precizat că această situație a afectat funcționarea normală a instituțiilor judecătorești.

„Au reuşit să aducă un sistem judiciar care, într-adevăr, nu era perfect şi avea o serie de probleme reale, să-l aducă în stare de moarte clinică” a declarat procurorul la Cotroceni.

Pîrlog a menționat că o majoritate în cadrul Secției de judecători poate influența aspecte importante ale justiției din România. Procurorul militar a afirmat că orice încercare de redresare a sistemului trebuie realizată în mod coordonat pentru a avea eficiență.

Majoritatea judecătorilor CSM ar controla numirile în justiție

Bogdan Pîrlog a declarat că o majoritate din Secţia de judecători a CSM poate influența numirea președintelui Înaltei Curți și a comisiilor care selectează președinții curților de apel. Aceeași majoritate ar controla și promovarea judecătorilor la nivelul Înaltei Curți și în funcțiile de execuție.

CSM România

CSM România. Sursa foto Wikipedia

El a precizat că președinții curților de apel, numiți indirect de această majoritate, gestionează promovarea judecătorilor la curțile de apel. Procurorul a  explicat că astfel majoritatea din Secția de judecători ar avea o mare influență asupra principalelor decizii din sistemul judiciar relevant din România.

Pîrlog spune că sistemul judiciar are nevoie de reforme din temelii

Procurorul militar a declarat că structura actuală a CSM permite unei minorități să controleze recrutarea și promovarea judecătorilor pe termen lung. El a caracterizat mecanismul drept unul „feudal” și a atras atenția asupra efectelor noilor legi ale justiției asupra viitorului sistemului.

Pîrlog a semnalat nereguli în repartizarea dosarelor prin sistemul ECRIS și detașarea judecătorilor între instanțe fără respectarea procedurilor. El a subliniat că simpla schimbare a unor persoane nu va rezolva problemele, ci este necesară o restructurare profundă a întregului sistem.

