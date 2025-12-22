Asociația Forumul Judecătorilor a cerut reforma legilor justiției la întâlnirea de la Cotroceni

Președintele Asociației Forumul Judecătorilor din România, Dragoș Călin, a susținut luni, la Palatul Cotroceni, în timpul întâlnirii cu președintele României, Nicușor Dan, că modificarea rapidă a legilor justiției reprezintă singura soluție pentru remedierea problemelor semnalate de magistrați în ultimii ani.

Potrivit acestuia, o parte dintre disfuncționalitățile actuale ale sistemului judiciar își au originea în pachetul de legi adoptat în anul 2022.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unor discuții oficiale organizate la Palatul Cotroceni, în care reprezentanți ai sistemului judiciar au prezentat puncte de vedere privind funcționarea justiției, cariera magistraților și respectarea independenței acestora.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Administrația Prezidențială a publicat, anterior, o sinteză a sesizărilor transmise de magistrați cu privire la presiunile resimțite în activitatea profesională.

Dragoș Călin a subliniat că anumite aspecte considerate drept „regrese ale sistemului judiciar” trebuie să fie cunoscute la nivelul opiniei publice.

„Este extrem de important ca aspecte care constituie, de fapt, regrese ale sistemului judiciar şi care derivă din legile care au fost adoptate în 2022 să fie cunoscute de întreaga opinie publică”, a afirmat acesta.

Potrivit președintelui Forumului Judecătorilor, problemele actuale au fost semnalate încă din momentul adoptării legilor justiției.

El a arătat că trei organizații profesionale importante – Forumul Judecătorilor din România, Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorului și Inițiativa pentru Justiție – au avertizat asupra posibilelor consecințe.

„Am spus că, în situaţia în care aceste legi vor fi adoptate, se va ajunge la astfel de deficienţe”, a precizat Dragoș Călin, adăugând că modificarea legislativă este, în opinia sa, soluția necesară pentru corectarea situației.

În intervenția sa, Dragoș Călin a făcut referire și la observațiile formulate de organisme internaționale cu privire la legislația din domeniul justiției.

Un exemplu menționat a fost Comisia de la Veneția, care, potrivit acestuia, „a cerut în două avize consultative revenirea competenţelor de urmărire penală referitor la magistraţi la Direcţia Naţională Anticorupţie”.

De asemenea, au fost amintite recomandări referitoare la procedurile de transfer, delegare și detașare a judecătorilor.

„Transferurile judecătorilor […] ar trebui efectuate printr-un proces în care sunt stabilite în mod explicit criteriile de transfer şi în care organismul responsabil […] oferă o justificare clară şi întemeiată”, a declarat Dragoș Călin.

El a mai precizat că delegările și detașările ar trebui să fie limitate în timp și că mutarea unui judecător între secții ar trebui să se facă doar cu acordul scris al acestuia.

Administrația Prezidențială a publicat, duminică, o sinteză a sesizărilor transmise de magistrați, document care include relatări privind presiuni exercitate în interiorul sistemului.

Printre citatele incluse se regăsesc afirmații precum:

„Suntem ameninţaţi cu inspecţia judiciară, cu sancţionarea de către CSM”, „La CAB s-a instaurat frica” sau „ne spun că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”.

În document se menționează că observațiile transmise sunt considerate „de o gravitate ridicată” și că este necesară tratarea lor cu atenție, extinderea dialogului și, după caz, sesizarea autorităților competente.