Politica

Bolojan, despre suspendarea lui Nicușor Dan de către Opoziție: E unul din bluf-urile pe care le fac

Comentează știrea
Bolojan, despre suspendarea lui Nicușor Dan de către Opoziție: E unul din bluf-urile pe care le facIlie Bolojan. Sursă foto: Gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu crede că se va ajunge la suspendarea președintelui, demers pentru care Opoziția a anunțat că strânge semnături, după ce Nicușor Dan a vorbit despre inițierea unui referendum în justiție.

„Domnul președinte a făcut referire la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepția din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum, va clarifica domnul președinte. Dânsul, spre deosebire, de exemplu, de Guvern, în calitate de președinte al României, participă și conduce ședințele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în așa fel încât să se vadă care sunt abordările”, a afirmat premierul la un post TV.

Întrebat dacă se poate ajunge la suspendarea președintelui, Ilie Bolojan a spus: „Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din bluf-urile pe care ei le fac, așa cum au făcut și astăzi aceste moțiuni și cum au făcut zilele trecute”.

Nicusor Dsn

Nicusor Dan. Sursa foto: INQUAM

Ilie Bolojan: Aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le știm

Premierul a mai declarat că, în situația actuală a României – cu instabilitate la granițe și un deficit bugetar semnificativ – stabilitatea instituțiilor de stat reprezintă un element esențial.

Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 decembrie 2025. Familia mea. Crăciunul

„De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România, depinde rating-ul țării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a explicat Bolojan.

Referindu-se la zvonurile privind o posibilă cădere a Guvernului, premierul a criticat știrile pe surse care circulă aproape zilnic: „Auzim zilnic și aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le știm. Acest tip de folclor, de știri pe surse, iertați-mă, este unul din lucrurile care am observat că funcționează, dar cred că trebuie să fim atenți la aceste lucruri și să luăm doar ceea ce într-adevăr are un fundament”. Guvernul condus de Ilie Bolojan a supraviețuit mai multor moțiuni de cenzură depuse de Opoziție, cea mai recentă fiind respinsă pe 15 decembrie.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    22 decembrie 2025 la 21:05

    Nea Ilie era unu' ceausescu in 1989 .....

Stiri calde

21:45 - Sărbători fără probleme digestive. Alimentul care vă ajută la tranzit
21:35 - Un celebru cântăreț a fost diagnosticat cu cancer. Concertele din luna ianuarie au fost anulate
21:20 - Ilie Bolojan: În 2026 se vor reduce cheltuielile administrative și numărul de angajați
21:06 - Daniel David, ministrul Educației, a demisionat. Marilen Pirtea, posibilul succesor
21:00 - Fostul duce de York, Andrew, se mută la Marsh Farm: Nu e chiar o cutie de pantofi
20:54 - Federația FAIR-MediaSind critică desființarea Filarmonicii Ion Dumitrescu și Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale