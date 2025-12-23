International Breaking news

Tragedie în Texas. Cinci morți după ce avionul Marinei mexicane s-a prăbușit

Accident Galveston Bay / sursa foto: captură video
Cinci persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic care a implicat un avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane, în timp ce efectua un transport medical către statul american Texas, a anunţat Marina mexicană, informează AP News.

Incidentul a avut loc pe mare, în apropiere de Galveston, lângă Houston, în Texas.

Detalii despre zbor și circumstanțele accidentului

Avionul implicat în accident fusese închiriat de o fundație mexicană de ajutorare a copiilor arși grav, având scopul de a transporta pacienți și echipamente medicale.

Potrivit datelor publicate de Marina mexicană, „cinci dintre cele opt persoane care se aflau la bord au murit, iar două erau în viaţă”, anunțul fiind făcut luni. Inițial, autoritățile au raportat decesul a două persoane.

O persoană nu a fost „localizată” imediat și era căutată de Paza de Coastă americană, a precizat Marina mexicană. Accidentul s-a produs în timpul apropiării avionului de Aeroportul Internațional Scholes din apropierea Golfului Galveston.

Reacția autorităților și sprijinul oferit familiilor victimelor

Ministerul mexican de Externe a exprimat condoleanțe și a oferit sprijin familiilor afectate de tragedie, printr-un mesaj publicat pe platforma X:

„Ministerul de Externe deplânge accidentul și își oferă susținerea familiilor victimelor.”

În același timp, autoritățile americane au demarat procedurile de căutare și salvare pentru persoana dispărută, colaborând cu autoritățile mexicane și cu Paza de Coastă a Statelor Unite.

Cronologia zborului

Conform informațiilor site-ului Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul Merida, situat în statul mexican Yucatan, luni, la ora 18.48 GMT (20.48, ora României). Semnalul avionului s-a „pierdut” la ora 21.01 GMT (23.01, ora României), deasupra Golfului Galveston.

Aceste date sugerează că avionul a întâmpinat probleme la scurt timp înainte de aterizarea programată în Texas.

Impactul și ancheta în curs

Marina mexicană a declarat că ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare, iar autoritățile americane au fost implicate în operațiunile de căutare și salvare.

De asemenea, se va analiza în detaliu traseul avionului, condițiile meteorologice și starea tehnică a aeronavei pentru a determina cauzele incidentului.

Accidentele aviatice internaționale implicând transport medical sunt rare, însă necesită o coordonare strânsă între autoritățile țărilor implicate, atât pentru asistența victimelor, cât și pentru investigarea circumstanțelor care au dus la producerea incidentului.

