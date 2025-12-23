Tragedie în Texas. Cinci morți după ce avionul Marinei mexicane s-a prăbușit

Cinci persoane și-au pierdut viața într-un accident aviatic care a implicat un avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane, în timp ce efectua un transport medical către statul american Texas, a anunţat Marina mexicană, informează AP News.

Incidentul a avut loc pe mare, în apropiere de Galveston, lângă Houston, în Texas.

Avionul implicat în accident fusese închiriat de o fundație mexicană de ajutorare a copiilor arși grav, având scopul de a transporta pacienți și echipamente medicale.

Potrivit datelor publicate de Marina mexicană, „cinci dintre cele opt persoane care se aflau la bord au murit, iar două erau în viaţă”, anunțul fiind făcut luni. Inițial, autoritățile au raportat decesul a două persoane.

O persoană nu a fost „localizată” imediat și era căutată de Paza de Coastă americană, a precizat Marina mexicană. Accidentul s-a produs în timpul apropiării avionului de Aeroportul Internațional Scholes din apropierea Golfului Galveston.

Ministerul mexican de Externe a exprimat condoleanțe și a oferit sprijin familiilor afectate de tragedie, printr-un mesaj publicat pe platforma X:

„Ministerul de Externe deplânge accidentul și își oferă susținerea familiilor victimelor.”

BREAKING: Mexican military plane used for medical transports crashed in Texas. There are 3 dead confirmed. pic.twitter.com/NyH390FhdQ — World Source News (@Worldsource24) December 23, 2025

În același timp, autoritățile americane au demarat procedurile de căutare și salvare pentru persoana dispărută, colaborând cu autoritățile mexicane și cu Paza de Coastă a Statelor Unite.

Conform informațiilor site-ului Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul Merida, situat în statul mexican Yucatan, luni, la ora 18.48 GMT (20.48, ora României). Semnalul avionului s-a „pierdut” la ora 21.01 GMT (23.01, ora României), deasupra Golfului Galveston.

This man, Sky Decker, is a plane crash survivor himself. He didn’t hesitate today to jump in and rescue a survivor in Galveston Bay. We’ve learned now at least 5 are dead, 1 still missing, 2 survived.@KPRC2 pic.twitter.com/JDc2fkStlm — Jaewon Jung (@jaewonnews) December 23, 2025

Aceste date sugerează că avionul a întâmpinat probleme la scurt timp înainte de aterizarea programată în Texas.

Marina mexicană a declarat că ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare, iar autoritățile americane au fost implicate în operațiunile de căutare și salvare.

De asemenea, se va analiza în detaliu traseul avionului, condițiile meteorologice și starea tehnică a aeronavei pentru a determina cauzele incidentului.

Accidentele aviatice internaționale implicând transport medical sunt rare, însă necesită o coordonare strânsă între autoritățile țărilor implicate, atât pentru asistența victimelor, cât și pentru investigarea circumstanțelor care au dus la producerea incidentului.