Scene incredibile în Parlamentul turc. Deputații s-au luat la bătaie

Tensiunile politice au escaladat în Parlamentul din Turcia, după ce Legislativul a aprobat bugetul pentru anul 2026 și legea de închidere a conturilor pentru 2024.

Incidentul s-a soldat cu o altercație fizică între deputați, imediat după votul din plen, atrăgând atenția asupra climatului tensionat dintre partidul de guvernământ AK Party și principalul partid de opoziție, CHP.

Potrivit relatărilor, conflictul a început după ce vicepreședintele grupului parlamentar CHP, Murat Emir, s-a apropiat de deputatul AK Party de Bursa, Mustafa Varank. Schimbul de replici dintre cei doi a escaladat rapid, implicând și alți parlamentari din ambele formațiuni.

Conform EN.Haberler.com, „schimbul de replici dintre cei doi a escaladat rapid, fiind implicați și alți parlamentari din ambele formațiuni, iar situația a degenerat într-o bătaie în toată regula în sala de plen.”

Imaginile surprinse în timpul altercației arată mai mulți parlamentari adunați în mijlocul plenului, în timp ce alți aleși încercau să aplaneze conflictul.

Incidentul a avut loc imediat după o ședință marcată de dezbateri aprinse pe tema bugetului, indicând un nivel ridicat de tensiune între putere și opoziție.

Cu puțin timp înainte de izbucnirea violențelor, Parlamentul a aprobat Propunerea Legii bugetului guvernului central pentru 2026 și Propunerea Legii privind contul final al guvernului central pentru 2024.

La votul din Adunarea Generală, 320 de deputați au votat în favoarea proiectelor, în timp ce 249 au votat împotrivă.

Această aprobare a reprezentat un moment semnificativ în calendarul legislativ, fiind urmat imediat de conflictul fizic care a captat atenția publicului și a mass-media.

Evenimentul subliniază tensiunile politice existente în Turcia, mai ales între AK Party, aflat la guvernare, și CHP, principalul partid de opoziție. Dezbaterile pe tema bugetului au fost descrise ca fiind intense, iar altercația a apărut imediat după încheierea votului.

🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl. Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed.

Incidentul „a evidențiat nivelul ridicat de tensiune politică dintre putere și opoziție”, iar imaginile difuzate în mass-media turcă au arătat parlamentari implicați în conflict și colegi încercând să calmeze situația.

Până în prezent, nu au fost raportate victime grave în urma altercației, însă incidentul a generat îngrijorări privind disciplina și comportamentul parlamentar în plenul Adunării Generale.

Experții politici au remarcat că astfel de evenimente pot afecta percepția publicului asupra activității legislative și a climatului politic din țară.

Conflictul din Parlamentul turc după votul pentru bugetul 2026 și legea conturilor pentru 2024 reflectă tensiunile dintre putere și opoziție și subliniază modul în care disputele verbale pot degenera rapid în altercații fizice în cadrul ședințelor legislative.