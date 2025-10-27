International

Cutremur puternic în Turcia. Primele estimări arată că ar fi avut 6 grade magnitudine

Cutremur puternic în Turcia. Primele estimări arată că ar fi avut 6 grade magnitudineCutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a avut loc luni seară în Turcia, la o adâncime de 11 kilometri. Conform estimărilor preliminare furnizate de centrele seismologice europene, epicentrul a fost situat la aproximativ 63 de kilometri sud-est de orașul Balıkesir și la doar 11 kilometri de localitatea Sındırgı, informează Reuters.

Cutremur puternic în Turcia

Seismul a avut loc pe 27 octombrie 2025, la ora 19:48:29 UTC (22:48 ora locală), în vestul Turciei, o regiune cunoscută pentru activitatea tectonică ridicată din zona Anatoliei de Vest. Conform coordonatelor raportate (39.145° N, 28.215° E), cutremurul s-a produs la o adâncime de 11 kilometri, ceea ce indică un seism de suprafață, cu potențial de a fi resimțit puternic la nivel local.

Epicentrul a fost situat în apropierea localității Sındırgı, care are aproximativ 10.900 de locuitori, iar cea mai mare aglomerare urbană din zonă este orașul Balıkesir, cu o populație de aproape 238.000 de locuitori.

Harta cutremur Turcia

Harta cutremur Turcia. Sursă foto: X.com

