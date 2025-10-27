Cutremur puternic în Turcia. Primele estimări arată că ar fi avut 6 grade magnitudine
- Bianca Ion
- 27 octombrie 2025, 22:26
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a avut loc luni seară în Turcia, la o adâncime de 11 kilometri. Conform estimărilor preliminare furnizate de centrele seismologice europene, epicentrul a fost situat la aproximativ 63 de kilometri sud-est de orașul Balıkesir și la doar 11 kilometri de localitatea Sındırgı, informează Reuters.
Cutremur puternic în Turcia
Seismul a avut loc pe 27 octombrie 2025, la ora 19:48:29 UTC (22:48 ora locală), în vestul Turciei, o regiune cunoscută pentru activitatea tectonică ridicată din zona Anatoliei de Vest. Conform coordonatelor raportate (39.145° N, 28.215° E), cutremurul s-a produs la o adâncime de 11 kilometri, ceea ce indică un seism de suprafață, cu potențial de a fi resimțit puternic la nivel local.
Epicentrul a fost situat în apropierea localității Sındırgı, care are aproximativ 10.900 de locuitori, iar cea mai mare aglomerare urbană din zonă este orașul Balıkesir, cu o populație de aproape 238.000 de locuitori.
Aceeași provincie a fost zguduită de cutremur și vara aceasta
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit în luna august provincia Balıkesir din nord-vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și prăbușirea a peste zece clădiri. Seismul a fost resimțit puternic inclusiv la Istanbul, determinând autoritățile să emită avertismente privind posibile replici.
Epicentrul a fost localizat în orașul Sındırgı, conform Agenției pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD). Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 10:45, iar undele seismice au fost percepute la peste 200 de kilometri distanță, ajungând până la Istanbul, metropolă cu peste 16 milioane de locuitori.
Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a anunțat că o femeie în vârstă a murit la scurt timp după ce fusese salvată de sub dărâmăturile unei clădiri din Sındırgı. Alte patru persoane au fost extrase în viață din același imobil. În total, 16 clădiri s-au prăbușit, majoritatea fiind construcții vechi și neutilizate, potrivit oficialului.
Cutremurul readuce în atenție riscurile seismice din Turcia
Turcia este situată la convergența unor falii tectonice majore, ceea ce o expune permanent riscului seismic. Cutremurele din ultimele luni readuc în atenție tragedia din februarie 2023, când un cutremur de 7,8 grade a dus la moartea a peste 53.000 de persoane în sudul țării și a distrus sute de mii de clădiri.
Președintele Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj de sprijin pe platforma X, exprimându-și dorința de vindecare rapidă pentru cei afectați. „Fie ca Dumnezeu să ne protejeze țara de orice fel de dezastru”, a scris el. Deși autoritățile au precizat că majoritatea clădirilor prăbușite în Balıkesir erau abandonate, cutremurul subliniază din nou necesitatea urgentă a consolidării clădirilor vulnerabile din întreaga țară, potrivit AP.
