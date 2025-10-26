Mișcarea kurdă PKK a anunțat că se retrage din Turcia în Irak

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a anunțat duminică retragerea tuturor forțelor sale din Turcia către nordul Irakului și a cerut autorităților de la Ankara să adopte rapid măsuri legale pentru a menține procesul de pace început în urmă cu un an, potrivit AFP.

Autoritățile turce au salutat anunțul PKK, pe care l-au descris drept un rezultat „concret” al eforturilor de a pune capăt conflictului care durează de patru decenii.

„Implementăm retragerea tuturor forţelor noastre din interiorul Turciei”, a anunțat PKK, într-un comunicat, care a fost citit la o ceremonie în nordul Irakului.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că violențele au provocat aproximativ 50.000 de morți, dintre care 2.000 erau soldați, și au adus pierderi de miliarde de dolari economiei țării.

PKK afirmă că dorește să apere drepturile minorității kurde din Turcia prin mijloace democratice, așa cum a solicitat Ocalan, considerat o figură cheie a mișcării, în timpul „apelului său la pace”, potrivit AFP.

În iulie, aproximativ 30 de combatanți ai PKK și-au ars armele în nordul Irakului, marcând prima etapă a dezarmării. Luna următoare, o comisie parlamentară turcă a început să elaboreze baza legală a procesului de pace, analizând și situația lui Abdullah Ocalan, aflat în detenție din 1999 pe insula Imrali.

În timpul ceremoniei de duminică, PKK a cerut autorităților turce să adopte măsuri legale care să asigure continuarea procesului de pace și integrarea activiștilor săi în viața politică. „Dorim legi specifice acestui proces (de pace), nu doar o amnistie” pentru membrii PKK, a declarat Sabri Ok, un membru al mișcării.

Analiștii consideră că PKK este slăbit după decenii de război, iar populația kurdă, care reprezintă aproximativ 20% din cei 86 de milioane de locuitori ai Turciei, este epuizată din cauza conflictui.

Partidul pro-kurd DEM, al treilea ca mărime din parlamentul turc, a avut un rol important în acest proces, acționând ca intermediar între Ankara și PKK. Potrivit presei turce citate de AFP, o delegație DEM urmează să se întâlnească din nou cu președintele Erdogan în zilele următoare.