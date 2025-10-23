Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială

Gheorghe Hagi a afirmat, joi, după ce presa turcă a scris că ar urma să se stabilească în Turcia, că nu intenţionează să se plece în altă ţară. „Nu a existat în niciun moment această intenţie”, a spus acesta, potrivit unui comunicat de presă apărut pe site-ul Farului.

Hagi a transmis, printr-un comunicat, că informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă mutare într-o altă țară nu sunt adevărate.

„Doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenţie şi în consecinţă acea ştire preluată de mass-media din România este eronată”, a mai spus acesta.

Site-ul turc 7GUNHABER a scris, cu o zi în urmă, că Gheorghe Hagi ar fi decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent, deoarece fiul său, Ianis, joacă la Alanyaspor. „Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor”, au transmis cei de la yedigunhaber.com.

Aceștia adăugau: „Hagi a ajuns azi (n.r. – miercuri) în oraş şi a început să caute o proprietate, întâlnindu-se cu agenţii imobiliari. Familia e interesată mai ales de vile moderne în zonele Çıplaklı şi Cikcilli”.

În ultimele zile, presa turcă a vehiculat numele lui Gheorghe Hagi ca posibil antrenor al echipei Eyupspor, unde joacă Denis Drăguș. Totuși, oficialii clubului au precizat că nu a avut loc nicio discuție, iar între timp au desemnat un alt antrenor.

Ianis Hagi, transferat în această vară la Alanyaspor ca jucător liber de contract, a avut o contribuție important la victoria echipei sale cu 1-0 în meciul împotriva formației Goztepe.

Conform platformei de specialitate Sofascore, fiul lui Gică Hagi a fost notat cu 7,2 pentru prestația sa, una dintre cele mai mari note din echipa Alanyaspor.