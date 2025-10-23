Sport

Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială

Comentează știrea
Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficialăGheorghe Hagi. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Gheorghe Hagi a afirmat, joi, după ce presa turcă a scris că ar urma să se stabilească în Turcia, că nu intenţionează să se plece în altă ţară. „Nu a existat în niciun moment această intenţie”, a spus acesta, potrivit unui comunicat de presă apărut pe site-ul Farului.

Gheorghe Hagi: Nu mă mut în Turcia

Hagi a transmis, printr-un comunicat, că informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă mutare într-o altă țară nu sunt adevărate.

„Doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenţie şi în consecinţă acea ştire preluată de mass-media din România este eronată”, a mai spus acesta.

Contextul declarațiilor

Site-ul turc 7GUNHABER a scris, cu o zi în urmă, că Gheorghe Hagi ar fi decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care îl vizitează frecvent, deoarece fiul său, Ianis, joacă la Alanyaspor. „Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor”, au transmis cei de la yedigunhaber.com.

Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Ianis Hagi

Ianis Hagi. Sursa foto: facebook / Ianis Hagi

Aceștia adăugau: „Hagi a ajuns azi (n.r. – miercuri) în oraş şi a început să caute o proprietate, întâlnindu-se cu agenţii imobiliari. Familia e interesată mai ales de vile moderne în zonele Çıplaklı şi Cikcilli”.

În ultimele zile, presa turcă a vehiculat numele lui Gheorghe Hagi ca posibil antrenor al echipei Eyupspor, unde joacă Denis Drăguș. Totuși, oficialii clubului au precizat că nu a avut loc nicio discuție, iar între timp au desemnat un alt antrenor.

Fiul lui Hagi, contribuție semnificativă la ultimul meci al echipei Alanyaspor

Ianis Hagi, transferat în această vară la Alanyaspor ca jucător liber de contract, a avut o contribuție important la victoria echipei sale cu 1-0 în meciul împotriva formației Goztepe.

Conform platformei de specialitate Sofascore, fiul lui Gică Hagi a fost notat cu 7,2 pentru prestația sa, una dintre cele mai mari note din echipa Alanyaspor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - Masacrul din Odessa, 23 octombrie 1941: O pată rușinoasă în istoria Armatei Române
23:00 - Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon
22:51 - Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială
22:42 - Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis
22:34 - Arestul preventiv, contestat de ucrainenii acuzați de sabotaj. Decizia ÎCCJ, pe 28 octombrie
22:24 - Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții...

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale