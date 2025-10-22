Cristi Chivu, lecție de leadership după 4-0 cu Union: „Echipa trebuia înțeleasă, dar și scuturată”

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a vorbit cu sinceritate și echilibru după victoria categorică, 4-0 cu Union St. Gillois, în Liga Campionilor. Românul a explicat de ce echipa avea nevoie să fie „înțeleasă, liniștită, dar și scuturată” și a atras atenția că succesul nu trebuie să aducă iluzii.

Cristi Chivu continuă startul perfect în Liga Campionilor. Echipa sa, Inter Milano, s-a impus cu 4-0 în fața belgienilor de la Union St. Gillois, bifând a treia victorie consecutivă fără gol primit în faza grupelor.

Golurile au fost marcate de Dumfries, Lautaro Martínez, Calhanoglu și Esposito, într-un meci dominat aproape în totalitate de nerazzurri. Presa italiană a elogiat stilul echilibrat și pragmatismul echipei conduse de românul de 43 de ani, iar la finalul partidei, Chivu a oferit una dintre cele mai savuroase conferințe de presă din cariera sa de antrenor.

După fluierul final, la flash-interviu, Cristi Chivu a transmis un mesaj puternic despre starea vestiarului și felul în care a reușit să readucă unitatea într-un grup care, la finalul sezonului trecut, părea epuizat psihic și emoțional:

„Echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată, pentru că încă mai are acea flacără în ea și dorința de a munci din greu pentru a ajunge din nou în vârf în acest sezon”, a spus antrenorul român, potrivit fcinter1908.it.

Declarația a stârnit zâmbete și reacții în sala de presă, iar jurnaliștii italieni au insistat asupra termenului „scuturată”, considerat neobișnuit pentru discursul unui antrenor din Serie A.

Întrebat direct de un reporter dacă echipa chiar „avea nevoie să fie scuturată”, Chivu a răspuns cu umor, explicând sensul expresiei sale într-un mod care a cucerit presa din Peninsulă:

„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată. Nu putem uita parcursul de anul trecut. Până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.”

„Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă dezamăgirile și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune.”

Chivu a subliniat că munca unui antrenor nu înseamnă doar tactică și strategie, ci și empatie, echilibru și inteligență emoțională:

„Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări. Trebuie să oferi și mângâieri: când apar probleme, trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți ce e mai bun din ei.”

Antrenorul român a avertizat că succesul nu trebuie să se transforme într-o capcană. În ciuda celor trei victorii consecutive, el a cerut echilibrul care, în opinia sa, definește echipele mari:

„Munca nu este făcută doar de mine, ci de tot personalul și de clubul care a oferit sprijinul potrivit. Drumul este încă lung, nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziilor. Fotbalul este atât de nemilos încât vor veni și momente dificile: când vor veni, vom ști cum să reacționăm.”

Cotidianul Gazzetta dello Sport a descris stilul românului ca „un amestec între calmul nordic și pasiunea sudică”, iar publicația Tuttomercatoweb i-a oferit nota 7,5, evidențiind maturitatea sa tactică și capacitatea de a gestiona un vestiar complex:

„Interul lui Chivu s-a chinuit la început, dar a avut puterea să îndure și apoi să strălucească. Nerazzurrii au arătat forța unei echipe mari. Chiar și cei care aveau dubii despre Chivu încep acum să le piardă”, a scris sursa italiană.

În același ton, Gazzetta a remarcat că filosofia impusă de Chivu, numită deja „Chivuismul” de unii comentatori, se bazează pe adaptare, disciplină și înțelegerea momentului:

„Inter, chiar și atunci când antrenorul face șase schimbări față de ultimul meci, suferă, dar nu se dezintegrează. Chivu are știința de a schimba din mers și de a-și menține echipa lucidă în orice context.”

La finalul conferinței, Cristi Chivu i-a transmis un mesaj emoționant fostului său antrenor, Fabio Capello, prezent în studioul Sky Sport Italia:

„Meritul le aparține complet jucătorilor. Au acceptat să muncească din greu, să asculte, să-și lase orgoliile deoparte. Sper să am măcar pe jumătate din cariera pe care ați avut-o, domnule Capello. Am avut norocul să lucrez cu dumneavoastră, să fiu acceptat de dumneavoastră, cel care m-a adus la Roma pentru a juca la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc pentru asta.”

După 3 victorii consecutive în Liga Campionilor și o serie de 7 meciuri câștigate la rând în toate competițiile, Inter Milano pare una dintre cele mai solide echipe din Europa.

Sub comanda lui Cristi Chivu, nerazzurrii au recâștigat coeziunea internă și siguranța defensivă care i-au consacrat în sezoanele trecute.