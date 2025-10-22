Dennis Man, dublă decisivă pentru PSV Eindhoven în Liga Campionilor

Dennis Man a înscris de două ori în partida pe care PSV Eindhoven a câștigat-o, marți seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-2, împotriva formației Napoli, în runda principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, formație pregătită de antrenorul Cristian Chivu, s-a impus în deplasare cu scorul de 4-0 în fața echipei Union Saint-Gilloise.

Dennis Man a reușit o dublă pentru PSV, înscriind în minutele 54 și 80, în confruntarea câștigată pe teren propriu de formația olandeză în fața celor de la Napoli, cu scorul de 6-2. Pentru PSV au mai marcat Buongiorno (autogol, minutul 35) și Saibari (minutul 38), în timp ce pentru echipa italiană au înscris McTominay, în minutele 31 și 86.

Datorită dublei reușite în minutul 80, care i-a adus nota 8.2 din partea experților de la Flashscore și 8.7 pe Sofascore ,cele mai mari din meci, titlul de „omul partidei” și contribuția decisivă la succesul echipei ,Dennis Man a ajutat PSV să urce pe locul 11 în grupa unică a Ligii Campionilor, cu patru puncte acumulate după trei etape.

Marți, Inter Milano, formație pregătită de Cristian Chivu, s-a impus în deplasare în fața celor de la Union Saint-Gilloise, cu scorul de 4-0, grație reușitelor semnate de Dumfries (minutul 41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53, din penalty) și Esposito (76).

Marți, în faza principală din Champions League, s-au disputat mai multe partide spectaculoase: FC Barcelona a surclasat Olympiakos Pireu cu 6-1, prin golurile lui Lopez (7, 39, 76), Yamal (68 – penalty) și Rashford (74, 79), în timp ce El Kaabi a punctat pentru greci (54 – penalty).

Etapa de marți din faza principală a Ligii Campionilor a oferit un adevărat spectacol pentru fani, cu numeroase goluri și rezultate surprinzătoare. Kairat Almaty și Pafos au terminat la egalitate, 0-0, în singurul meci fără goluri al serii, în timp ce Arsenal a trecut fără emoții de Atletico Madrid, scor 4-0, prin reușitele lui Gabriel (57), Martinelli (64) și Gyokeres (67, 70).

PSG s-a impus cu 7-2, grație golurilor lui Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembele (66) și Vitinha (90), în timp ce pentru gazde a marcat Garcia (38 – penalty, 54). Au fost consemnate și două eliminări, Andrich (31) și Zabarnyi (37).