Dinamo debutează în Liga Campionilor la volei, după 30 de ani de așteptare. Întoarcerea în elita europeană

Rămasă încă un vis pentru echipa de fotbal, Liga Campionilor devine realitate pentru voleibaliștii de la Dinamo. Campioana României debutează miercuri, de la ora 18.00, în cea mai puternică întrecere inter-cluburi a Europei, pe terenul formației Strumica, din Macedonia de Nord. Partida va fi transmisă în direct la TVR Sport.

După 30 de ani de absență, echipa de volei masculin a clubului Dinamo revine în cea mai prestigioasă competiție continentală. Prima adversară este una accesibilă, Strumica fiind considerată o formație modestă la nivel european.

Antrenorul bucureștenilor, Bogdan Tănase, este unul dintre puținii oameni din club cu experiență anterioară în această competiție — pe când activa ca antrenor secund în Germania.

„Nu simțim presiune. Simțim, în schimb, o bucurie imensă. Suntem mândri că Dinamo revine în această competiție, iar eu mă bucur extraordinar să revin în Liga Campionilor, acum din postura de principal”, a mărturisit Bogdan Tănase, cel care, în primăvară, a condus echipa spre aurul național, după o pauză de trei decenii.

Pentru tehnicianul dinamovist, începutul sezonului aduce și o provocare majoră: formarea omogenității într-o echipă cu mulți jucători noi.

„Omogenizarea încă nu s-a terminat. Acest proces este de durată, mai ales că am schimbat din nou mulți jucători după sezonul trecut. Dar eu cred că, zi de zi, vom reuși să construim unitatea de care avem nevoie”, a spus Bogdan Tănase, încrezător în progresul echipei sale.

După câștigarea titlului național, sărbătoarea a fost pe măsură — „trei zile și trei nopți”, după cum spun jucătorii. Euforia s-a mai domolit, însă energia acelui succes continuă să-i însoțească pe dinamoviști.

„Euforia a trecut. Odată cu începerea noului sezon ne gândim mai departe. Dar cred că în sufletele noastre a rămas acea bucurie. Am jucat recent două amicale cu Brașov, unde i-am revăzut pe foști jucători care au adus titlul, și de fiecare dată retrăim cu plăcere acele momente”, a adăugat antrenorul.

Bogdan Tănase spune că se bucură mereu să-și revadă foștii elevi, chiar și atunci când se regăsesc de partea cealaltă a fileului: „Este o onoare pentru mine. Chiar dacă nu mai sunt la Dinamo, mă bucur de fiecare dată să-i revăd pe toți cei cu care am lucrat.”

De patru sezoane la Dinamo, Nicolae Ghionea duce mai departe tradiția familiei sale în Liga Campionilor. Dacă fratele său, Vali Ghionea, a scris istorie în handbal, Nicu o face acum în volei.

„Lumea ne mai confundă uneori. Deja începem să semănăm mai mult. Eu am urmat sportul acesta după sora noastră cea mare, care făcea volei. Mi s-a părut mai interesant, iar generația mea era mai atrasă de volei decât de handbal”, povestește jucătorul dinamovist.

Pentru centrul echipei Dinamo, aceasta este a doua participare în Liga Campionilor, după ce în urmă cu 12 ani a evoluat în competiție cu SCMU Craiova.

„Mă bucur că, la vârsta asta, pot juca din nou în Liga Campionilor. Este un sentiment aparte, diferit de celelalte meciuri europene. Tot timpul partidele de acest gen au alt ritm – mai multă energie, concentrare și pregătire”, a declarat Ghionea, în vârstă de 37 de ani.

Spre deosebire de mulți sportivi, Ghionea a ales să rămână departe de rețelele de socializare. „Nu prea sunt cu rețelele de socializare. La un moment dat am vrut chiar să renunț și la Facebook, dar încă îl mai țin”, spune el zâmbind.

De ani buni, voleibalistul poartă tricoul cu numărul 3, un număr pe care îl consideră norocos: „Joc de mult timp cu numărul 3. Mi l-am ales de la început și mi-a purtat noroc în fiecare an. Chiar și la mașină sau acasă, totul pare legat de cifra 3. Este numărul meu norocos.”