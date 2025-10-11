Nadia Comăneci și ministrul Cătălin Predoiu s-au întrecut la CS Dinamo. Cei doi au jucat tenis de masă și volei

Sâmbătă, CS Dinamo a găzduit un eveniment special dedicat copiilor, în care sportul, joaca și distracția s-au împletit de minune, oferindu-le participanților o experiență memorabilă. Nadia Comăneci a fost vedeta zilei. Fosta mare gimnastă a jucat tenis și volei alături de ministrul Cătălin Predoiu. Spre deliciul publicului, cei doi au jonglat cu mingea și au demonstrat că au îndemânare pe teren.

Sub deviza „Fii și tu campion!”, copiii au luat parte la demonstrații și ateliere interactive, descoperind diverse discipline, de la gimnastică și fotbal până la înot și arte marțiale.

Pe lângă momentele de joacă și distracție, invitații le-au transmis copiilor mesaje importante despre perseverență și disciplină. Pe lista invitaților s-a aflat și Ionuț Lupescu, un nume cu rezonanță în lumea fotbalului.

De asemenea, prezent la eveniment a fost și campionul David Popovici. Cei doi au schimbat câteva impresii și s-au fotografiat alături de cei mici.

La ieșirea de la eveniment, Nadia Comăneci a fost întâmpinată de Larisa Iordache. Proaspăta mămică a venit însoțită de fetița ei.

Pe pagina de Facebook, reprezentanții CS Dinamo au anunțat lansarea programului „Fii și tu campion!”, o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne, derulată prin Clubul Sportiv Dinamo București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, menită să promoveze sportul în rândul copiilor și tinerilor.

Scopul proiectului este de a atrage cât mai mulți copii către activitățile sportive și de a-i aduce în comunitatea Dinamo.

„Astăzi a fost lansat programul „Fii și tu campion!”, o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, dedicată promovării sportului în rândul copiilor și tinerilor. Scopul acestui proiect: să aducem cât mai mulți copii la sport, cât mai mulți copii la Dinamo!

Le mulțumim marilor campioni Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Mihai Covaliu și Ionuț Lupescu pentru prezența lor și pentru exemplul pe care îl oferă noilor generații.

Recunoștință și respect pentru antrenorii și preparatorii fizici care, zi de zi, formează caractere și campioni!”, a fost mesajul celor de la CS Dinamo.

Conform anunțului făcut de reprezentanții clubului, ministrul Cătălin Predoiu a vizitat mai multe secții sportive și a vorbit despre importanța investițiilor în acest sector.